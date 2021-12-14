14.12.2021 года Нашлась работница банка из Ачинска, укравшая немалую сумму
14.12.2021 13:22 / Криминал / Прочли: 514 человек
Еще 3 декабря жительница города Ачинска Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка, в котором работала кассиром. Все эти дни оперативные работники искали Анну, а родные и близкие переживали, что возможно ее уже нет в живых.
Спустя 10 дней Анну Григорьеву нашли. Согласно информации одного из источника, Анна сама пришла в полицию с явкой о повинности, после уговора матери. Ранее женщина пыталась свести счеты с жизнью, оставив перед этим предсмертную прощальную записку. На этот счет дискутировали на телепередаче Андрея Малахова на канале Россия-1. На шоу выступала психолог Аннета Орлова, которая выдвинула точку зрения, возможного пребывания женщины в состоянии сильного психологического кризиса. Это характеризует ее полярность в поведении: то она хочет покончить жизнь самоубийством, то берет и грабит банк.
Теперь перед следователями стоит задача, узнать какие мотивы преследовала Анна Григорьева, совершая ограбление банка. А также выяснить, какое отношение к происшествию имеет супруг Денис. Ведь оказалось, что за ним числится огромное количество непогашенных кредитов и долгов на немалую сумму.
«В день ограбления я был на дне рождении у друзей. Вечером приехала Аня, настроение у нее было обычное, как всегда. На следующее утро мы позавтракали, я вывел на улицу собаку, а Аня затеяла уборку. Потом я уехал на работу и начал получать странные СМС: «Я вас люблю, прости меня, справитесь сами». Быстро помчался домой, вызывая службу спасения по дороге. Зайдя домой, Аня лежала на диване, завернутая в плед. Начал подымать, а у нее закатываются глаза… Позже были снова попытки самоубийства», - оправдывался супруг Денис на шоу Андрея Малахова.
По данному преступлению Анне Григорьеве светит 10 лет тюремного заключения.
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