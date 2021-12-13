Продюсер фильма «Сволочи» напал на медработника с ножом

Стало известно о том, что известному режиссеру не понравился итоговый результат стоматологических услуг, регулярно оказываемых со стороны клиники в Ясном проезде. Руководство стоматологии, в свою очередь, предложило переделать работу по гарантии, но Оганесян решил лично переговорить с лечащим врачом.

Вот только при личной встрече известный кинодеятель много говорить не стал, а сразу начал действовать: достал нож и нанес ранение в живот и сразу скрылся с места происшествия. Первую медицинскую помощь стоматологу оказывали работники клиники, после чего направили на скорой помощи в ближайшую специализированную больницу.

Уже через час Мурада Оганесяна допрашивали работники правоохранительных органов. Им он пояснил содеянное так:

«Он меня обманул!»

За это преступление кинодеятелю светит тюремный срок по статье «Покушение на убийство», согласно статье 105 Уголовного Кодекса РФ. В самый короткий срок ему изберут меру пресечения.

59-летний Мурад Оганесян являлся ранее генеральным продюсером центра «Парадиз», также занимал должность в компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал», а также «Парадиз Медиа». За последние пару лет все эти компании были закрыты. Также Мурад Оганесян известен работой над скандально известным фильмом 2006 года «Сволочи».

Завтра, 14 декабря Мураду Оганесяну исполняется 60 лет. Свой юбилейный день рождения кинодеятель будет встречать в ожидании решения о мере пресечения за преступление.