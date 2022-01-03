Регина Колупаева из шоу «Пацанки» напала с ножом на свою мать

Все произошло в городе Гатчине в России 2 января, именно здесь проживает семья звезды шоу «Пацанки» Регины Колупаевой. Девушка сильно поссорилась с родителями, вначале была серьезная перепалка и брань, выяснение отношений с применением рукоприкладств, а дальше – Регина взялась за нож. Своему отцу она сильно поранила руку, а матери – легкое.

Существует версия, что Колупаева под действием наркотических средств. Это предстоит теперь выяснить следственным органам.

Мать Регины госпитализировали с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Состояние женщины оценивается врачами, как тяжелое. Отец на данный момент находится в травматологическом отделении, выяснилось, что у него при ранении повредился нерв, находящийся на левой кисти.

На данный момент девушка задержана, в полицейском участке она дождется заседания суда, где ей изберут меру пресечения.

Напомним о том, что Регина Колупаева принимала участие в 1-м сезона шоу «Пацанки». На популярном шоу девушка рассказывала о том, что росла и воспитывалась отцом, увлекалась автомобилями, а также злоупотребляла алкоголем. На шоу участница продержалась несколько эпизодов, покинула проект, так и не попав в финал проекта.