Регина Колупаева из шоу «Пацанки» напала с ножом на свою мать
03.01.2022 20:21 / Криминал / Прочли: 213 человек
Новогодние праздники не для всех прошли с бенгальскими огнями и трепетными загадываниями желаний за дружным семейным накрытым всевозможными яствами столом. Во время праздников Регина Колупаева сильно повздорила со своими самыми родными людьми, да так, что нанесла серьезные ножевые ранения.
Все произошло в городе Гатчине в России 2 января, именно здесь проживает семья звезды шоу «Пацанки» Регины Колупаевой. Девушка сильно поссорилась с родителями, вначале была серьезная перепалка и брань, выяснение отношений с применением рукоприкладств, а дальше – Регина взялась за нож. Своему отцу она сильно поранила руку, а матери – легкое.
Существует версия, что Колупаева под действием наркотических средств. Это предстоит теперь выяснить следственным органам.
Мать Регины госпитализировали с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Состояние женщины оценивается врачами, как тяжелое. Отец на данный момент находится в травматологическом отделении, выяснилось, что у него при ранении повредился нерв, находящийся на левой кисти.
На данный момент девушка задержана, в полицейском участке она дождется заседания суда, где ей изберут меру пресечения.
Напомним о том, что Регина Колупаева принимала участие в 1-м сезона шоу «Пацанки». На популярном шоу девушка рассказывала о том, что росла и воспитывалась отцом, увлекалась автомобилями, а также злоупотребляла алкоголем. На шоу участница продержалась несколько эпизодов, покинула проект, так и не попав в финал проекта.
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