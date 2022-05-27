На финалистку конкурса красоты завели уголовное дело за аварию, в которой пострадал ребенок
27.05.2022 17:40 / Происшествия / Прочли: 1337 человек
Финалистка конкурса красоты «Мисс Россия 2015» стала виновницей ДТП. 23 мая девушка находилась за рулем кроссовера, когда как на пешеходный переход вышел мальчик на велосипеде. Водитель не заметила ребенка, он попал под колеса авто.
27 мая на Марию Тугускину завели уголовное дело относительно ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Финалистке конкурса «Мисс Россия 2015» инкриминируют нарушение ПДД, эксплуатацию транспортного средства, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью человеку по неотсорожности.
Сама же Мария Тугускина прокомментировала ДТП таким образом:
«Я ехала по улице Ефремова, там скверик, и ребенок вылетел... Не ожидала, но все равно надо было притормозить. Я задним колесом его задела, он с велика упал, ногу поранил, есть подозрение, что перелом», - отреагировала Мария.
После происшествия Мария не пыталась скрыться, а всячески содействовала разбирательству сложившегося, помогала довезти мальчика до дома, где ему вызвали скорую помощь. Врачи констатировали, что травмы не угрожают жизни ребенку.
Напомним, что в 2015 году Мария Тугускина принимала участие в конкурсе «Мисс Россия», тогда прошла отбор 50 претенденток, а после и в число 10 финалисток, но заветную корону победительницы так и не получила.
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