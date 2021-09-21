Президент Байден призывает к единству в первом выступлении в ООН на фоне напряженности с союзниками





Его призывы к единству звучат на фоне напряженности с союзниками из-за вывода США из Афганистана и серьезного дипломатического скандала с Францией из-за сделки по подводным лодкам.

США также объявили, что к 2024 году удвоят свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата.

Подтвердив свою поддержку демократии и дипломатии, Байден сказал: «Мы должны работать вместе, как никогда раньше».

76-я Генеральная ассамблея в Нью-Йорке проходит на фоне климатического кризиса и пандемии, которая случается раз в столетие, и обе эти проблемы обострили глобальные разногласия.

Байден настаивал на сотрудничестве на этих фронтах, говоря: «Независимо от того, решим ли мы бороться за наше общее будущее или нет, это отразится на грядущих поколениях. Проще говоря, на мой взгляд, мы находимся на переломном этапе в истории».



