Вера Брежнева собралась с семьей на 70-летие своей мамы

Вера Брежнева с удовольствием делится радостными моментами с дня рождения своей мамочки:







«Сегодня самый важный и любимый день для всей семьи. День рождения нашей главной женщины. Самый лучший подарок маме и самим себе. Четыре дочки съехались из разных стран», — отмечала 40-летняя звезда.

Артистка также опубликовала видео из машины, где сидели все дочки 70-летней Тамары Витальевны. Девчонки весело проводили время в поездке, пели и даже немного пританцовывали. Вера Брежнева призналась, что такая встреча произошла впервые за последние пять лет. Оказывается, мать видела всех своих четырех дочерей вместе лично лишь 5 лет назад и тоже на свой день рождения.

Поклонники Веры Брежневой поздравляли весь день артистку с днем рождения мамы, будто это ее день. Но артистка отметила, что это действительно для нее очень личный, теплый праздник. Дочь Тамары Галушки еще раз поблагодарила фанатов за поздравления, теплые и искренние пожелания, которые она пообещала передать имениннице!





Публика также отметила, на сколько молодо и свежо выглядит Тамара Витальевна, учитывая тот фактор, что ей уже 70!

Однако артистка призналась, что уже ближе к вечеру испытывала эмоциональные качели, что даже всплакнула.

«Видимо, сегодня у меня переизбыток эмоций... Потому что к вечеру накатили слезы. И тревога снова поднялась. Хотя вообще все переживается иначе. И я стала другой», — откровенничала артистка.





Стоит отметить, что Вера Брежнева часто находится в грустном состоянии. Недавно она переживала за супруга, Константина Меладзе. А недавно о том, что покинула Люблин, где занималась волонтерством. Тогда она отметила, что одно совместное благое дело сильно сближает людей.





«Уехала из Польши, теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности — единение неизбежно», — делилась звезда.