Порноактриса Джиа Лисса откровенно о своих свиданиях

В своем последнем интервью Джиа Лисса призналась, что живет в элитной квартире в самом центре Москвы. Жилье это она не купила, а подарено каким-то таинственным мужчиной, имя которого она не называет. О своей личной жизни жгучая рыжеволосая девушка говорит крайне мало.





Тем не менее Джиа Лисса охотно рассказывает о своих походах на свидания. Делает это она достаточно легко и свободно, может написать любому понравившемся парню личное сообщение. С этим не появляются трудности, ведь девушка достаточно общительная и жизнерадостная, но большинство проблем начинаются после того, как начинают встречаться:





«Боюсь мужчин, которые уже на первом свидании начинают мне говорить: «Хочу тебя предупредить, у меня не такой большой член, как у ребят из видео. В смысле? Зачем ты вообще сейчас это сказал? А мне сейчас за что извиниться? За то, что у меня недостаточно большая грудь? Да, вот еще, она у меня классная!», - говорит обладательница первого размера Джиа.





Более того, Джиу Лиссу смущает, что парень уже перед первым свиданием изучил весь видеоконтент с участием порноактрисы и видел все достоинства и прелести юной красавицы:





«Он знает, как я трахаюсь и даже как я выгляжу, когда трахаюсь. А я не знаю про него практически ничего», — с улыбкой говорит обладательница «порно-Оскара» AVN.





Кроме этого, актриса поражается тем, на сколько мало в нашем обществе говорят на интимные темы. Она сама уже в подростковом возрасте знала, что хочет в будущем сниматься в кино для взрослых и говорила об этом родителям. В конце концов выбор профессии окончательный, все равно достаточно шокировал их.





«Я хотела рассказать маме, но кто-то меня опередил — нашел ее рабочую почту и прислал скриншот видео, где я с темнокожим парнем. И написал: «Ты такая же шлюха, как и твоя дочь?». А сейчас она может даже обсудить со мной какого-нибудь актера, спросить про него что-нибудь. Уточняет, не болит ли у меня ничего после съемок», — смеется Джиа.





Сейчас порноактриса живет на две страны: в России и в Испании. В Европе актриса проводит много времени и снимается, в РФ – ведет несколько других проектов. А один раз в год на свой день рождения актриса приезжает в свой родной город:





«Смотрю на то, как живут там люди, и думаю: «Я бы сошла с ума! Хорошо, что уехала сниматься в порно!» Там ничего не изменилось за десять лет с момента моего отъезда. Ижевск — классный город, конечно. Но просто не для меня», — резюмировала звезда.