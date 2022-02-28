Мария Голубкина откровенно рассказала о всех ужасах своих платных родов
28.02.2022 17:27 / Шоу-бизнес / Прочли: 1564 человек
Появлению на свет своего первенца, дочери Анастасии актриса Мария Голубкина доверила одной из медицинских учреждений, которому по началу доверяла на все 100%, но все пошло не так, как себе это представляла звездная артистка. Во время родов она получила серьезные травмы.
Уже прошло около 20 лет с момента рождения первой дочери Анастасии, но актриса до сих пор с содроганием вспоминает тот момент, когда она стала мамой.
«Там было так ужасно. Мне было 24 года. При этом Коля заплатил 10 тысяч долларов за всю эту историю. Лежала в обычной палате. Акушерка взяла обычные канцелярский ножницы и разрезала мне промежность. После того, как мне поставили капельницу с окситоцином у меня, разорвалась шейка матки. После всего этого я родила хорошего здорового ребенка. Но для возвращения хорошего психологического состояния мне понадобился целый год!», - призналась Мария Голубкина в интервью для передачи «Звезды сошлись».
Уже своего второго ребенка, сына Ивана Мария Голубкина решила рожать в домашних условиях под наблюдением медицинского персонала. Это был уже 2003 год, и артистка не захотела даже думать о возможности ехать в роддом.
«Меня поддержала акушерка. Все прошло просто великолепно. Родила за два часа, после чего уже стояла у плиты жарила мясо, а малыш лежал в корзинке», - вспоминает 48-летняя Голубкина.
Брак с Николаем Фоменко у Голубкиной оказался единственным, больше она отношения не решилась ни с кем строить. Этот союз длился 13 лет и был расторгнут в 2008 году.
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