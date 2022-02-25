Анна Седокова откровенно рассказала о тяжелом течении последних родов
25.02.2022 17:21 / Шоу-бизнес / Прочли: 554 человек
После рождения сына Гектора в 2017 году певица Анна Седокова только сейчас смогла спокойно рассказать общественности о своих последних родах и сложном периоде после рождения третьего ребенка.
Не просто так певица Анна Седокова всю свою третью беременность скрывала факт ближайшего пополнения в семье. Как оказалось, делала это не зря, течение беременности и родов звезды оставляло желать лучшего:
«После рождения сына Гектора его сразу увезли в палату интенсивной терапии, мне его не отдали. Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Малыш лежал в кювезе и мы по очереди приходили его навещать. Это было так страшно!», - призналась 39-летняя артистка.
Анна призналась, что с отцом сына она рассталась практически сразу после рождения ребенка. У певицы также подрастает две старших дочери: Моника и Алина. Отцом Алины является ныне погибший футболист Валентин Белькевич, а отцом Моники – бизнесмен Максим Чернявский.
На данный момент Анна Седокова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Пара раздумывает над рождением еще одного совместного ребенка, но пока не торопят события в данном направлении.
«Мы с Янисом хотим много общих детишек, но пока он любит моих. В моей семье все очень просто – каждый уважает личное пространство другого человека. В каждую комнату входят со стуком, уважая границы и принципы другого», - откровенничала в своем блоге Седокова.
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