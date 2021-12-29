Певица МакSим после тяжелого течения болезни отсеяла 90% людей из своего окружения

38-летняя певица МакSим после выздоровления, естественно, пересмотрела свое окружение и отказалась от продолжения общения со всеми теми, кто отвернулся в самый непростой момент жизни. На это певица реагирует спокойно и, даже, с позитивом – ведь теперь ненужные люди уйдут из окружения и останутся только самые родные и близкие.

«Этот год преподнес мне массу сюрпризов и заставил отгородится от 90% своего прежнего общения. И при этом нет ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022-й год с чистым и открытым сердцем!», - обратилась к своим подписчикам певица.

Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим) была госпитализирована в больницу с поражением легких 40% еще в июне 2021 года. Каждый день состояние здоровья исполнительницы хита «Знаешь ли ты» только ухудшалось, шансов на выживание оставалось все меньше и ни один врач не мог сказать, что будет с артисткой завтра. К счастью, Марине удалось побороть недуг, выжить, но процесс реабилитации проходит до сих пор.

Пока артистка боролась за жизнь, держась за тонкую соломинку, многие коллеги по шоу-бизнесу выдвигали версии и предположения о лже-болезни Марины и пиаре. Бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта и певец Данко вообще выдвинули версию, что певица МакSим лечится от алкоголизма. Даже утверждали, что она просто ложилась под нож пластического хирурга.

К счастью, сострадающих оказалось больше. Сейчас Марина продолжает восстановление организма, она продолжает учиться заново ходить, а при ходьбе она испытывает сильные головокружения. Дыхание также еще восстанавливается, артистка старается не кашлять.