Солнечный свет снизило риск тяжелого течения COVID-19





Учеными из университетов Великобритании в ходе исследования выяснили, что жители более солнечных районов страны меньше рискуют тяжело заболеть коронавируса и умереть от него.

Ранее исследователи находили зависимость между нехваткой витамина D и высокой восприимчивостью к вирусным и бактериальным респираторных инфекций.

Чтобы исключить влияние на течение заболевания и смерти от него других факторов (хронические болезни, избыточный вес, пожилой возраст), ученые обнаружили "генетически предусмотрен" уровень витамина D в организме испытуемых (всего их было почти 500 000 человек, все - жители Великобритании). Затем они определили, какой был уровень солнечного излучения в местности, где человек проживал. Важно, что определялся этот показатель индивидуально для каждого участника. После соотнесения двух значений выяснилось, что уровень витамина D от солнечных лучей был в три раза сильнее связан с количеством этого витамина в крови по сравнению с уровнем, "предусмотренным генетически".

Кроме того, ультрафиолетовое излучение в тех местах, где проживали участники исследования, было значительно связано с госпитализацией и смертельным исходом. Это еще не окончательные выводы - дополнительные исследования еще будут проводиться.

Профессор Лина Згага и доктор Сюэ Ли считают, что с наступлением холодов и приближением зимы рекомендуется добавлять витамин D в меню. Это потенциально защитит от COVID-19.



