Astroworld: уголовное расследование в связи с всплеском толпы на фестивале в Техасе





По меньшей мере восемь человек погибли и сотни получили ранения в результате всплеска толпы в ночь открытия музыкального мероприятия.

Возраст жертв составлял от 14 до 27 лет. Их личности начали разглашать публично.

Полиция также расследует сообщения о том, что кто-то в зале вводил людям наркотики.

Инцидент произошел в 21:15 в пятницу (02:15 по Гринвичу в субботу), когда вспыхнула паника. Толпа начала толкаться к передней части сцены во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Как говорят официальные лица, по мере того, как люди получали травмы, нарастала паника, и раненые быстро превзошли сотрудников службы первой помощи. Около 300 человек травмированы. У них порезы и синяки.

В полицейском расследовании трагедии будут участвовать отделы по расследованию убийств и наркотиков, а также просмотрят все видео с места происшествия, чтобы определить, что вызвало волну и почему люди не смогли спастись.

Несколько посетителей концертов пришлось оживить с помощью лекарств от передозировки наркотиков, в том числе сотрудника службы безопасности, у которого, по словам полиции, на шее виднелась отметина от инъекции.

Сейчас начинают всплывать имена некоторых жертв.



