На 76-м году жизни не стало Марка Рудинштейна

75-летний Марк Рудинштейн пожаловался на плохое самочувствие еще в начале ноября. В связи с проблемами с сердцем его пришлось экстренно госпитализировать в клинику, где была проведена операция. После операции заслуженному работнику культуры становилось только хуже, а лечение не приносило положительной динамики.

Несколько дней спустя у Марка Григорьевича случился инсульт, врачи экстренно перевели его в реанимацию, ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние оценивалось как крайне тяжелое, но родные, близкие, а также врачи не теряли надежд. К сожалению, 5 декабря сердце Марка Рудинштейна остановилось.

Последние несколько лет до своей кончины Марк Григорьевич страдал онкологическим заболеванием. Он это не скрывал, более того – с юмором относился на сложившуюся жизненную ситуацию.

В связи с пандемией известный режиссер практически не покидал стены дома, чтобы не заразится коронавирусом. COVID-19 мог сильно отразится на итак пошатнувшемся здоровье. Смотря последние новинки кинематографа из дома, Марк Григорьевич удивлялся, как сильно изменился мир современного кино.

На данный момент не сообщено о том, когда и где будет проведена прощальная церемония и погребение Марка Рудинштейна.