Марк Рудинштейн запретил родным приглашать Леонида Ярмольника на свои похороны
07.12.2021 12:47 / Общество / Прочли: 727 человек
В конце ноября с подозрением на инфаркт был экстренно госпитализирован создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн. Несколько недель врачи боролись за жизнь продюсера, но спасти его не удалось. В ближайшее время пройдет прощальная церемония с известным кинодеятелем.
75-летний продюсер достаточно активно работал в последнее время, участвовал в ток-шоу, строил большие планы на будущее. Марк Григорьевич был достаточно уважаемым в мире кино и шоу-бизнеса, но были у него и неприятели среди деятелей киноиндустрии. Так, он неоднократно негативно высказывался в адрес актера Леонида Ярмольника.
«Леонид Ярмольник по какой-то причине взял на себя роль плакальщика. Где бы не хоронили – там Ярмольник! В связи с последними событиями вспомнил одну гениальную фразу Папанова: «Сейчас же не страшно умереть, страшно, что за твоим гробом будут стоять Ярмольники!», - признался Марк Григорьевич в одном из интервью для Ксении Собчак, а также Ксении Соколовой.
Марк Рудинштейн признался, что знал хорошо всех выдающихся деятелей искусств, но не спешил с ними со всеми дружить:
«Я никогда не дружил ни с Янковским, ни с Ярмольником. Хотя он всегда в тебя вцепляется, как клещ. Я никогда не входил в их тусовку. Более того, через 5 лет они уже сидели очень глубоко. Мне было с ними неинтересно ни интеллектуально, ни творчески! Все, что творилось вокруг меня – было ужасно гнусным!», - сетовал Рудинштейн.
Напомним, сердце Марка Рудинштейна перестало биться 5 декабря. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, постоянно проходил необходимые поддерживающие процедуры. Осенью продюсеру стало хуже, ему было проведено несколько операций, а в конце ноября его положили сразу в реанимацию с подозрением на инфаркт. Уже в больнице у него случился инсульт, после чего его подключили к аппарату ИВЛ. Нормализовать состояние заслуженного работника культуры медикам так и не удалось.
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