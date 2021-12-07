Марк Рудинштейн запретил родным приглашать Леонида Ярмольника на свои похороны

75-летний продюсер достаточно активно работал в последнее время, участвовал в ток-шоу, строил большие планы на будущее. Марк Григорьевич был достаточно уважаемым в мире кино и шоу-бизнеса, но были у него и неприятели среди деятелей киноиндустрии. Так, он неоднократно негативно высказывался в адрес актера Леонида Ярмольника.





«Леонид Ярмольник по какой-то причине взял на себя роль плакальщика. Где бы не хоронили – там Ярмольник! В связи с последними событиями вспомнил одну гениальную фразу Папанова: «Сейчас же не страшно умереть, страшно, что за твоим гробом будут стоять Ярмольники!», - признался Марк Григорьевич в одном из интервью для Ксении Собчак, а также Ксении Соколовой.

Марк Рудинштейн признался, что знал хорошо всех выдающихся деятелей искусств, но не спешил с ними со всеми дружить:

«Я никогда не дружил ни с Янковским, ни с Ярмольником. Хотя он всегда в тебя вцепляется, как клещ. Я никогда не входил в их тусовку. Более того, через 5 лет они уже сидели очень глубоко. Мне было с ними неинтересно ни интеллектуально, ни творчески! Все, что творилось вокруг меня – было ужасно гнусным!», - сетовал Рудинштейн.

Напомним, сердце Марка Рудинштейна перестало биться 5 декабря. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, постоянно проходил необходимые поддерживающие процедуры. Осенью продюсеру стало хуже, ему было проведено несколько операций, а в конце ноября его положили сразу в реанимацию с подозрением на инфаркт. Уже в больнице у него случился инсульт, после чего его подключили к аппарату ИВЛ. Нормализовать состояние заслуженного работника культуры медикам так и не удалось.