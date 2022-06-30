На похороны Пьера Нарцисса заявилась его любовница
30.06.2022 18:45 / Общество / Прочли: 3517 человек
Сегодня состоялась прощальная церемония с певцом Пьером Нарциссом. В ритуальный зал ЦКБ пришли не только родные и близкие, но и девушка Ксения Грин, которая заявила о том, что они с покойным собирались пожениться и завести совместных детей.
На своей прощальной и последней встрече Ксения Грин уверяла всех в том, что у них с Пьером была крепкая дружба и даже…любовь!
Блондинка уверяла собравшихся в зале СМИ, что у них с Пьером были большие счастливые совместные планы на будущую жизнь. Девушка ждала документы после подачи иска на развод. Юридические формальности не давали якобы влюбленной паре оформить свои отношения и думать о совместных будущих детях.
«Он всегда был такой жизнерадостный и никогда не жаловался на здоровье! Нам всегда было весело проводить время, он ставил свои песни, а я свои – я ведь тоже певица. Этот человек – мой ангел-хранитель, мой самый лучший друг, на самом деле мы даже хотели пожениться!», - призналась в интервью журналистам возле церемонии прощания с Пьером Нарциссом Ксения.
Девушка также призналась подробностями, что они с Пьером вместе жили и порой ссорились, очень сильно! Причиной тому – ревность, ведь оба партнера из мира шоу-бизнеса и знают, как все устроено.
Ксения Грин призналась, что не смогла посетить прощальную церемонию 25 июня в связи с тем, что плохо себя чувствовала:
«Я просто не могла…еле притащила себя на концерты…как отработала – одному Богу известно!»
Свои отношения Ксения Грин готова доказать, показав переписки, а также видеозаписи с возлюбленным. Вот только семья была не в курсе параллельной жизни с другой женщиной Пьера.
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