В 2022 году Комику Идраку Мирзализаде суд запретил возвращаться в Россию

Как итог, Московский городской суд оставил решение без изменений, которым обязывало МВД установление срока на запрет на пребывание в России.

Пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы сообщила о постановлении оставить решение суда без изменений.





Еще в октябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД. Тогда ему отменили решение о запрете пожизненного въезда в Россию. Был определен разумный срок нежелательного пребывания в России.







Защита стендап-комика настаивала на полной отмене распоряжения МВД за неудачную шутку. Напомним, стендап-комик снял ролик на YouTube, в котором пошутил на тему съема жилья русскими и мигрантами.







Эту шутку восприняли как ненависть к русским и унижению их достоинства. После этого, потребовали гражданину Белоруссии Идраку Мирзализаде покинуть страну. Сперва вопрос стоял о пожизненном запрете въезда в страну.

Тогда многие артисты заступились за комика, записав видеообращения и опубликовав в социальной сети. После ареста Мирзализаде многие артисты требовали его освобождения, заявив о том, что: «Идрак – не враг!». Помимо этого, был организован концерт в поддержку юмориста.