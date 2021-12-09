В 2022 году Комику Идраку Мирзализаде суд запретил возвращаться в Россию
09.12.2021 17:23 / Общество / Прочли: 285 человек
Комик Идрак Мирзализаде ранее обращался в Московский суд с иском о даче разрешения выступать в России. А сегодня, 9 декабря прошло очередное заседание по рассмотрению данного дела.
Как итог, Московский городской суд оставил решение без изменений, которым обязывало МВД установление срока на запрет на пребывание в России.
Пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы сообщила о постановлении оставить решение суда без изменений.
Еще в октябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД. Тогда ему отменили решение о запрете пожизненного въезда в Россию. Был определен разумный срок нежелательного пребывания в России.
Защита стендап-комика настаивала на полной отмене распоряжения МВД за неудачную шутку. Напомним, стендап-комик снял ролик на YouTube, в котором пошутил на тему съема жилья русскими и мигрантами.
Эту шутку восприняли как ненависть к русским и унижению их достоинства. После этого, потребовали гражданину Белоруссии Идраку Мирзализаде покинуть страну. Сперва вопрос стоял о пожизненном запрете въезда в страну.
Тогда многие артисты заступились за комика, записав видеообращения и опубликовав в социальной сети. После ареста Мирзализаде многие артисты требовали его освобождения, заявив о том, что: «Идрак – не враг!». Помимо этого, был организован концерт в поддержку юмориста.
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