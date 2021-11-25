Марк Рудинштейн: состояние продюсера после инфаркта?

Состояние здоровья Марка Рудинштейна неизменно ухудшается. Сегодня ночью медики ввели знаменитость в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Но еще вчера от супруги поступала более обнадеживающая информация о его состоянии:

«Он еще лечится. Врачи то и делают, что обследуют, а СМИ распространяют различного рода версии. До вторника он точно будет в больнице», - заявляла жена Наталья.

Но, похоже, что уже о выписке пока и речи не идет.

Только за последний год Марк Рудинштейн экстренно доставлялся в больницу несколько раз. Последний раз создателя кинофестиваля «Кинотавр», организатора кинопремии «Золотой овен» доставили в клинику в сентябре 2021 года. Там ему экстренно провели операцию – стентирование коронарных артерий.



