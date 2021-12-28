В центре Москвы выпал из окна голый мужчина, ним оказался журналист

Со слов очевидцев стало известно о том, что из окон квартиры в доме на Тверской, который находится недалеко от ресторана «Армения» стали вылетать: сперва нож, потом перцовый баллончик. После всего, под окнами обнаружили уже и оголенное тело журналиста. К дому оперативно вызвали карету скорой помощи, специалистам оставалось лишь констатировать факт смерти мужчины.

Позже тело Егора Просвирина опознала мать и жена, которые приехали на место происшествия, как только узнали о случившемся. Ксения Собчак рассказала о том, что в последнее время журналист испытывал тяжелые психологические проблемы, закрылся от общества и практически не занимался журналистской деятельностью.

По версии полиции, Егор находился в состоянии наркотического опьянения после чего поскандалил с женой, которая находилась в квартире. Соседи подтвердили факт скандала между Егором и женой накануне гибели.

Позже в социальных сетях нашли последнее сообщение Егора, в котором он признался на непонимание с женой:

«Речь идет о том, что вы живете с женщиной и днем и ночью в течении 6 лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение. Не рекомендую вообще никогда его испытывать. Надеюсь, вы никогда этого не почувствуете!», - написал главред в ту ночь.