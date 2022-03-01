Татьяна Лазарева оказалась в эпицентре военных событий в Киеве
01.03.2022 22:25 / Происшествия / Прочли: 1531 человек
Актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева направилась в город Киев по деловым вопросам, но выехать уже не смогла из-за начавшихся военных действий. Об этом подробно она рассказала в социальной сети в своем личном блоге.
55-летняя ведущая находится в одном из столичном отелей и на данный момент не видит возможности вернуться к своим родным без рисков для жизни и здоровья. На данный момент Татьяна Лазарева сообщила о том, что ей гораздо безопаснее чувствуется именно в отеле, нежели за ее пределами.
«Я здесь себя чувствую в относительной безопасности, потому что это старый дом, мощные стены, — говорит она в прямом эфире социальных сетей. — Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. Почему я не уезжаю? У меня нет никаких возможностей, такси не ходят. Для меня проблематично добраться на вокзал. Я даже не знаю, где он находится... Буду стоять там в живой очереди, а билетов никаких нет».
Татьяна Лазарева приняла решение оставаться в Киеве и держать связь с детьми по видео звонку. Дети очень волнуются за нее, об этом призналась сама звезда.
Татьяна Лазарева также рассказала о комендантском часе, который действует уже с 20 вечера и до утра, в этот период выходить не только нельзя, но и небезопасно. Представители территориальной обороны ищут диверсантов, поэтому мирному населению ходить опасно.
Также 55-летняя Татьяна Юрьевна отметила проблемы с продовольствием в магазинах и большие очереди в кассах. Тем не менее, звезда отметила, что не советовала гражданам поддаваться панике, постараться быть максимально спокойными и не принимать поспешных решений.
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