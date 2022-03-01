Татьяна Лазарева оказалась в эпицентре военных событий в Киеве

55-летняя ведущая находится в одном из столичном отелей и на данный момент не видит возможности вернуться к своим родным без рисков для жизни и здоровья. На данный момент Татьяна Лазарева сообщила о том, что ей гораздо безопаснее чувствуется именно в отеле, нежели за ее пределами.





«Я здесь себя чувствую в относительной безопасности, потому что это старый дом, мощные стены, — говорит она в прямом эфире социальных сетей. — Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. Почему я не уезжаю? У меня нет никаких возможностей, такси не ходят. Для меня проблематично добраться на вокзал. Я даже не знаю, где он находится... Буду стоять там в живой очереди, а билетов никаких нет».

Татьяна Лазарева приняла решение оставаться в Киеве и держать связь с детьми по видео звонку. Дети очень волнуются за нее, об этом призналась сама звезда.

Татьяна Лазарева также рассказала о комендантском часе, который действует уже с 20 вечера и до утра, в этот период выходить не только нельзя, но и небезопасно. Представители территориальной обороны ищут диверсантов, поэтому мирному населению ходить опасно.

Также 55-летняя Татьяна Юрьевна отметила проблемы с продовольствием в магазинах и большие очереди в кассах. Тем не менее, звезда отметила, что не советовала гражданам поддаваться панике, постараться быть максимально спокойными и не принимать поспешных решений.