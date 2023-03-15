Сергей Лазарев скучает по своему умершему брату
15.03.2023 20:56 / Происшествия / Прочли: 759 человек
Сергей Лазарев восемь лет назад пережил большое горе – умер его брат, это произошло от последствий пережитого ДТП. Сегодня, 15 марта ему бы исполнилось 45 лет. Артист отреагировал в социальных сетях об этой трагедии.
Сергей Лазарев опубликовал пост, в котором почтил память покойного брата:
«Мой брат Паша! Сегодня ему исполнилось бы 45 лет! Как бы хотелось, чтобы твоя жизнь и судьба сложились иначе, тебе бы жить и жить…. Как жаль, что ты не видишь, как выросла твоя дочка Алина, и каких успехов достигает. Как жаль, что не успел понянчиться с племянниками Никитой и Анюткой! Как жаль, что не успел пожить, не успел… И мне тебя очень порой не хватает… Удивительно, прошло уже много лет с твоего ухода, а я пишу пост, и все равно текут слезы.
Помню тебя очень хорошо и четко! Я знаю, ты приглядываешь за всеми нами сверху! Светлая память, братик, люблю!» — отметил Сергей в личном блоге.
Оказывается, что у Павла Лазарева были проблемы с законом, он сидел в тюрьме. Но мужчина смог выйти и наладить жизнь, встретил женщину, влюбился и построил семью, стал отцом. После того, как он попал в аварию, не стал обращаться в больницу за помощью, чтобы не навредить репутации Сергея Лазарева. Отказ от госпитализации после рокового ДТП стало фатальным решением для Павла Лазарева.
«Пресса за ним следила, пытались сравнить его со мной. И он очень боялся мне навредить. Я так понимаю, что он отказался от госпитализации, чтобы не дай Бог об этом не узнали… Он так долго пытался заслужить какое-то доверие к себе, что он опять его как будто бы не оправдал. Он слишком много делал в жизни неправильных выборов, много было моментов, за которые ему было стыдно.
Он достаточно долгое время употреблял запрещенные препараты. Пашу лечили ни раз: успешно, потом срывался, были разные случаи. Это каждый раз были дикие удары: для мамы, для меня, для всей семьи. Он отсидел четыре года в тюрьме за хранение наркотиков, его поймали с какой-то дозой. Тогда появились заголовки: «Брат Сергея Лазарева — наркоман». Он отсидел и вышел совершенно другим человеком», — вспоминал Сергей Лазарев в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.
Фото публикации: соц. сети звезды Сергея Лазарева.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Актер театра Артур Шувалов порезал себе вены прямо на сцене
29.03.2023 19:29 / ПроисшествияАктер театра имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ Артур Шувалов порезал себе вены прямо на сцене перед обескураженн...
У Марка Цукерберга родился третий ребенок
27.03.2023 18:56 / В миреУ пары Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан уже подрастает две дочери: Августа и Максима. На этот раз сно...
У Марка Цукерберга родился третий ребенок
24.03.2023 19:44 / В миреУ пары Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан уже подрастает две дочери: Августа и Максима. На этот раз сно...
Фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликован в Сети
24.03.2023 17:46 / ПолитикаАвтором проекта выступил Андрей Ященко, режиссером — Владислав Рытков....
Елена Блиновская обеспеченна, но родственникам помогать не спешит!
23.03.2023 21:09 / Шоу-бизнесОсновательница марафона желаний Елена Блиновская нажила на своем онлайн-продукте большое состояние. Девуш...
Жители центральноафриканской столицы организовали митинг в поддержку России и ЧВК «Вагнер»
23.03.2023 11:08 / ПолитикаСотни жителей центральноафриканской столицы Банги организовали акцию в поддержку российских инструкторов. ...
Дочь Оксаны Самойловой и Джигана избили в школе
22.03.2023 20:22 / ПроисшествияОксана Самойлова рассказала о неприятной истории, которая произошла в школе с ее 11-летней дочерью Ариелой. На...
Феномен ЧВК «Вагнер»: как «Оркестр» бросает вызов всесилию коррумпированных элит Запада
22.03.2023 17:34 / ПолитикаВремя публикации новости: 22.03.2023 17:49 ...
Белла Хадид отпраздновала «5 месяцев без алкоголя»
21.03.2023 20:18 / В миреПосле того, как Белла Хадид ранее сократила потребление алкоголя, она сообщила, что теперь она уже пять месяце...
Вупи Голдберг сделали операцию на глазах: фирменный образ с очками в прошлом!
20.03.2023 21:34 / В миреКомик рассказала, что теперь она может читать без очков после новой операции по замене линз в глазу....
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар