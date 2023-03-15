Сергей Лазарев скучает по своему умершему брату

Сергей Лазарев опубликовал пост, в котором почтил память покойного брата:

«Мой брат Паша! Сегодня ему исполнилось бы 45 лет! Как бы хотелось, чтобы твоя жизнь и судьба сложились иначе, тебе бы жить и жить…. Как жаль, что ты не видишь, как выросла твоя дочка Алина, и каких успехов достигает. Как жаль, что не успел понянчиться с племянниками Никитой и Анюткой! Как жаль, что не успел пожить, не успел… И мне тебя очень порой не хватает… Удивительно, прошло уже много лет с твоего ухода, а я пишу пост, и все равно текут слезы.





Помню тебя очень хорошо и четко! Я знаю, ты приглядываешь за всеми нами сверху! Светлая память, братик, люблю!» — отметил Сергей в личном блоге.

Оказывается, что у Павла Лазарева были проблемы с законом, он сидел в тюрьме. Но мужчина смог выйти и наладить жизнь, встретил женщину, влюбился и построил семью, стал отцом. После того, как он попал в аварию, не стал обращаться в больницу за помощью, чтобы не навредить репутации Сергея Лазарева. Отказ от госпитализации после рокового ДТП стало фатальным решением для Павла Лазарева.





«Пресса за ним следила, пытались сравнить его со мной. И он очень боялся мне навредить. Я так понимаю, что он отказался от госпитализации, чтобы не дай Бог об этом не узнали… Он так долго пытался заслужить какое-то доверие к себе, что он опять его как будто бы не оправдал. Он слишком много делал в жизни неправильных выборов, много было моментов, за которые ему было стыдно.





Он достаточно долгое время употреблял запрещенные препараты. Пашу лечили ни раз: успешно, потом срывался, были разные случаи. Это каждый раз были дикие удары: для мамы, для меня, для всей семьи. Он отсидел четыре года в тюрьме за хранение наркотиков, его поймали с какой-то дозой. Тогда появились заголовки: «Брат Сергея Лазарева — наркоман». Он отсидел и вышел совершенно другим человеком», — вспоминал Сергей Лазарев в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.



