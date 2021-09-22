Обнаружены остатки древнего существа с хорошо сохранившимися мозгом





Окаменелые остатки принадлежали леанхойлии - рода членистоногих, жила в кембрийский период (541-485 миллионов лет назад). Специалисты подтвердили наличие крайней лобной области мозга, не сегментирована и невидимая в современных взрослых членистоногих. По мере взросления у членистоногих она дает начало нескольким важным нейронным центрам в мозге, которые участвуют в принятии решений и формировании памяти.

Специалисты предполагали, что эта лобовая область, получившая название prosocerebrum, отличается от переднего, среднего и заднего мозга, наблюдаемых в современных членистоногих. Находка доказывает, что передняя часть мозга была полмиллиарда лет назад и структурно отличалась от трех сегментированных ганглиев, появившиеся позже. Эти три ганглии образуют сплошную массу, скрывая их эволюционное происхождение как сегментированных структур.

Во многих членистоногих, включая насекомых и ракообразных, есть четкая пара фасеточных сложных глаз и другой набор более простых, простых глаз. Простые глаза соответствуют передним глазам в Leanchoilia. Боковые глаза Leanchoilia относятся к protocerebrum, сегментарном ганглия, который определяет передний мозг членистоногих, лежит сразу за prosocerebrum. В современных членистоногих протоцеребрум есть сложные глаза насекомых и ракообразных. Он «поглотил» древний prosocerebrum, так что последний больше нельзя различить как отдельную анатомическую единицу.



