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В 2022 году Мари Краймбрери уже не скрывает своего романа с Давидом Манукяном

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В 2022 году Мари Краймбрери уже не скрывает своего романа с Давидом Манукяном

07.07.2022 18:46 / Шоу-бизнес / Прочли: 3375 человек

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян отчаянно пытаются уверить фанатов в том, что они не встречаются. Вот только на публике они все чаще появляются вместе, вот и на этот раз влюбленную парочку заметили в момент совместного отдыха.

   Вот уже несколько месяцев двое исполнителей заставляют своих фанатов теряться в догадках – встречаются или нет? Впервые такие слухи зародились после участия пары в певческом шоу «Дуэты», после которого Давид трепетно отозвался о блондинке и позвал ее на свидание.

   Тогда исполнительница хита «Океан» не оценила поступка Манукяна, когда он публично пригласил Мари на свидание.
«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Береш номер телефона и приглашаешь на свидание лично, говоришь: «Привет, погнали на свидание?»
    Хотя позже журналисты все-таки заприметили парочку на свидании, хотя по-прежнему упорно не желают подтверждать статус своих отношений, уверяя – между ними лишь дружба. Давиду таки удалось подобрать ключик и пригласить 29-летнюю красавицу прогуляться.

    На появившемся видео в сети интернет влюбленная парочка прогуливается по достопримечательностям Армении. Похоже, что там они действительно смогли расслабиться и не стесняться своих чувств. Фанаты Мари Краймбрери просто в восторге от своего кумира:
«Как мы долго этого ждали! Улыбка на все лицо!»
«Вы такие милые!»

    Стоит отметить, что лишь Давид Манукян не скрывает своего местоположения, рассказывая поклонникам о достопримечательностях родного города. По всей видимости парень привез Мари знакомить со своими родителями, а это может означать лишь одно – возможно вскоре будет новость о свадьбе!
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