В 2022 году Мари Краймбрери уже не скрывает своего романа с Давидом Манукяном

Вот уже несколько месяцев двое исполнителей заставляют своих фанатов теряться в догадках – встречаются или нет? Впервые такие слухи зародились после участия пары в певческом шоу «Дуэты», после которого Давид трепетно отозвался о блондинке и позвал ее на свидание.





Тогда исполнительница хита «Океан» не оценила поступка Манукяна, когда он публично пригласил Мари на свидание.

«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Береш номер телефона и приглашаешь на свидание лично, говоришь: «Привет, погнали на свидание?»

Хотя позже журналисты все-таки заприметили парочку на свидании, хотя по-прежнему упорно не желают подтверждать статус своих отношений, уверяя – между ними лишь дружба. Давиду таки удалось подобрать ключик и пригласить 29-летнюю красавицу прогуляться.





На появившемся видео в сети интернет влюбленная парочка прогуливается по достопримечательностям Армении. Похоже, что там они действительно смогли расслабиться и не стесняться своих чувств. Фанаты Мари Краймбрери просто в восторге от своего кумира:

«Как мы долго этого ждали! Улыбка на все лицо!»

«Вы такие милые!»





Стоит отметить, что лишь Давид Манукян не скрывает своего местоположения, рассказывая поклонникам о достопримечательностях родного города. По всей видимости парень привез Мари знакомить со своими родителями, а это может означать лишь одно – возможно вскоре будет новость о свадьбе!