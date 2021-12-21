Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев стал папой!

Сына назвали Мирославом, за рождение ребенка отец поблагодарил свою избранницу в социальной сети:

«У меня родился долгожданный любимый сынуля!», - написал артист в публикации, добавив фото со своей женой и сыном.

Напомним, актер был уже ранее женат дважды: от первого брака у него растет дочь, от второго – четверо сыновей!

«Хочу пояснить… Мои сыновья находятся постоянно рядом со мной, я не собираюсь все время ими светить перед назойливыми СМИ. Я не для прессы заводил детей, поэтому сказал, что увез их в Штаты, дабы их не искали по всей стране. Родственников также попросил ничего о них не рассказывать!», - высказал свою позицию относительно публичности Артемьев еще несколько месяцев назад.

Недавно начали появляться слухи о том, что актер серьезно болен – у него рак кишечника. К счастью, это все оказалось лишь слухом.

«Последние несколько лет Артем вообще не ведет страницу в социальной сети и не дает интервью. А его страницу вообще взломали. И нет у него рак кишечника. Мы пытались удалить данную страницу, но не выходит – пароли изменили. Артем вообще сейчас занимается совершенно иными вещами, он в творческом отпуске. А недавно у него родился ребенок», - призналась подруга Артема.