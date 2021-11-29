Моргенштерна на инвалидной коляске засняли в аэропорту в Дубае

Еще 24 ноября артист Моргенштерн покинул страну. Представители музыканта уверяли, что он отправился в Белоруссию на концерт и снова вернется в Москву. Но он из Минска полетел в ОАЭ.

Рэпер долгое время никак не комментировал слухи о себе, не выходил на связь с подписчиками. И только сейчас друг артиста опубликовал видео, на котором воодушевленная Дилара везет на тележке своего мужа Алишера. Пара казалась такими же счастливыми, как и до таинственного исчезновения.

Вскоре после видео друга Алишера, Дилара опубликовала видео с досуга в ОАЭ. Один из таких роликов показал роскошный ужин на отдыхе. Поклонников это успокоило, ведь они думали, что Моргенштерна и его жену преследуют. Теперь, по мнению подписчиков, они вскоре вернутся в Москву, как только насладятся отдыхом в жаркой стране.

Напомним, 23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о торговле наркотиками Моргенштерном посредством социальных сетей. Адвокат Моргенштерна заявил, что для таких обвинений нет никаких доказательств, но фанаты всерьёз забеспокоились.

Рэпер уже не впервые привлекает внимание к своей персоне со стороны правоохранительных органов. Так, в июне месяце его уже штрафовали за пропаганду наркотиков – на 100 тысяч рублей.