Пальма-де-Майорка: пассажиры закрыли загруженный испанский аэропорт





Самолет, летевший из Касабланки в Марокко в Стамбул, Турция, был перенаправлен в Пальма-де-Майорка после того, как на борту поступило сообщение о неотложной медицинской помощи.

Когда самолет приземлился, 21 пассажир убежал через взлетно-посадочную полосу через ограждение по периметру.

Позже полиция произвела аресты, но в субботу 12 человек все еще скрывались.

Полиция расследует, был ли побег группы из самолета спонтанным или тщательно продуманным заговором с целью нелегальной иммиграции.

Высокопоставленный представитель испанского правительства Балеарских островов Айна Кальво заявила, что это событие оказалось беспрецедентным для испанского аэропорта.



