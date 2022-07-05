В эфире шоу рассказали о новом избраннике певицы Ольги Бузовой

Tatarka FM принимала участие в шоу «Злые языки», в эфире которого необходимо было рассказать свежую сплетню о звездах шоу-бизнеса. Согласно ее утверждению, Ольга Бузова не только встречается с молодым и очень интересным мужчиной, но и готовится за него выйти замуж.





Tatarka FM в эфире шоу на Rutube-проекте призналась, что новым избранником Ольги Бузовой является молодой и подтянутый политик, которому примерно 43 года и что пара готовится пожениться уже следующей весной. Озвучить имя таинственного партнера Бузовой популярный блогер отказалась.





Одна из четырех ведущих шоу «Злые языки» Виктория Боня отметила, что в последнее время у девушки появилось много драгоценностей. Брюнетка давно подозревала появление нового поклонника у Бузовой:

«У Бузовой появляется браслет Cartier, который стоит 75 тысяч евро», — сказала Виктория.

Краснова хотела было возразить Виктории, мол, она хорошо зарабатывает! Она и сама себе может купить драгоценности с бриллиантами. Но Боня стоит на своей позиции:

«Она сама себе бриллианты не покупает. Поклонник дарит ей», - отрезала брюнетка.





Напомним, несколько лет отношений Давида Манукяна и Ольги Бузовой казались всем просто идеальными. Мужчина то и дело делал возлюбленной сюрпризы, дарил дорогие подарки и готовил необычные сюрпризы и романтические ужины. Однажды они даже устроили свадьбу на островах, хотя позже оказалось, что церемония была символической и официально они отношения не узаконивали. Вскоре и вовсе пара рассталась, еще долго выясняя отношения в социальных сетях. Позже Манукян признался, что спустя несколько месяцев после расставания пытался вернуть отношения и предложил руку и сердце Ольге. На что Бузова ответила отказом.





На данный момент 36-летняя Ольга Бузова находится в Африке, где принимает участие в съемках очередного сезона шоу про экзотические приключения и испытания. Про личную жизнь и нового бойфренда девушка не делает абсолютно никаких намеков, только лишь работа!