Александр Рогов раскритиковал новый образ Ольги Бузовой

В своем авторском шоу «Завтрак с Королевой» Александр Рогов вместе со своей мамой обсуждают различные образы ярких представителей из мира шоу-бизнеса. Так, в одном из последних выпусков стилист обсудил с мамой образ, который выбрала Ольга Бузова для посещения мероприятия в честь дня рождения МУЗ-ТВ.

Певица выбрала образ от молодого бренда, который ранее демонстрировали на модном показе подиума «Mercedes Benz Fashion Week Russia». Такой лук неоднократно появлялся и в модных глянцевых изданиях, но оценка стилиста была непоколебимой и беспощадной.

«Моя самая любимая девочка, а оделась отвратительно! Ну кто тебя в таком виде выпустил?», - сетовала мама Александра.

40-летний Александр Рогов только добавил:

«Ну это отстой! Зачем такое пышное платье, эта пена из волос, а еще эта дешевая цепочка! Где силуэт, нужно было наоборот подчеркнуть фигуру, а не спрятать ее за этим объемным и коротким платьем», - перебрал образ Рогов.

Дизайнер отметил, что платье совершенно не сочетается с ботфортами, которые уже никому не интересны.

«Их уже переносили все, даже самые не интересные блогеры. Платье плохо сшито, вернее нанизано на резинку! Это ужасно!»

Мама дизайнера добавила, что платья Бузовой, в которых оставались оголенными ягодицы и то смотрелись куда удачнее!

Александр в заключении добавил:

«Ольге принесли никому не нужные ботфорты из Zara и газовую тряпку! При этом я обожаю Бузову! Все сердечки отправляю тебе!»