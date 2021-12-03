Александр Рогов раскритиковал новый образ Ольги Бузовой
03.12.2021 13:57 / Шоу-бизнес / Прочли: 626 человек
В прошлом месяце был организован грандиозный праздник в честь дня рождения канала МУЗ-ТВ. Мероприятие посетили самые яркие представители из мира шоу-бизнеса, нарядившись в самые экстравагантные образы. Один из таких образов решил разобрать популярный телевизионный стилист Александр Рогов.
В своем авторском шоу «Завтрак с Королевой» Александр Рогов вместе со своей мамой обсуждают различные образы ярких представителей из мира шоу-бизнеса. Так, в одном из последних выпусков стилист обсудил с мамой образ, который выбрала Ольга Бузова для посещения мероприятия в честь дня рождения МУЗ-ТВ.
Певица выбрала образ от молодого бренда, который ранее демонстрировали на модном показе подиума «Mercedes Benz Fashion Week Russia». Такой лук неоднократно появлялся и в модных глянцевых изданиях, но оценка стилиста была непоколебимой и беспощадной.
«Моя самая любимая девочка, а оделась отвратительно! Ну кто тебя в таком виде выпустил?», - сетовала мама Александра.
40-летний Александр Рогов только добавил:
«Ну это отстой! Зачем такое пышное платье, эта пена из волос, а еще эта дешевая цепочка! Где силуэт, нужно было наоборот подчеркнуть фигуру, а не спрятать ее за этим объемным и коротким платьем», - перебрал образ Рогов.
Дизайнер отметил, что платье совершенно не сочетается с ботфортами, которые уже никому не интересны.
«Их уже переносили все, даже самые не интересные блогеры. Платье плохо сшито, вернее нанизано на резинку! Это ужасно!»
Мама дизайнера добавила, что платья Бузовой, в которых оставались оголенными ягодицы и то смотрелись куда удачнее!
Александр в заключении добавил:
«Ольге принесли никому не нужные ботфорты из Zara и газовую тряпку! При этом я обожаю Бузову! Все сердечки отправляю тебе!»
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