Ольга Бузова отреагировала на новость о 4-й беременности жены бывшего

Несколько дней назад Анастасия Костенко призналась своим подписчикам, что ждет четвертого ребенка от мужа Дмитрия Тарасова. Новость стала большой неожиданностью, ведь еще весной она решилась на пластическую операцию в области грудей, после такой процедуры врачи не рекомендуют планировать беременность как минимум один год.





Модель уже родила троих детей спортсмену: дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. Каждое пополнение в семье Тарасова Ольга Бузова игнорировала, никоем образом, не комментировав большое событие в жизни экс-супруга. Однако на этот раз она все-таки это сделала:





«Я очень рада, что у бывшего мужа большая семья. Он мечтал об этом», - сказала певица и телеведущая Ольга Бузова.





Создается впечатление, что Ольгу отпустило и она уже не вспоминает былых обид, ведь развод был достаточно тяжелым – блондинка уверяла, что он изменял с Анастасией в их доме еще будучи в браке с певицей.





Тем не менее, совсем недавно Дмитрий Тарасов обратился к бывшей с предложением о сотрудничестве. Однако Бузова отказала, резко высказавшись в адрес экс-возлюбленного. Она вспомнила и его оскорбления, сливания фотографий в сети интернет, высказывания о браке, что это было ошибкой и что он устал от публичности. Однако сейчас вся его личная жизнь выставляется напоказ. Бузова подытожила: «То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!»





Сейчас Костенко активно ведет свой блог, рассказывая о своей 4-й беременности. В моменты перепалок мужа со знаменитой бывшей она не влезает, стараясь лишь наблюдать за происходящим со стороны. Слухи о операции на груди в период беременности Костенко категорически опровергает. Модель уверяет, что перед операцией проводила все анализы, и в случае любого отклонения – оперативное вмешательство не представлялось бы возможным. Кроме того, многодетная мать обещала в будущем времени ответить на все вопросы подписчиков, так как у нее в ближайшем запланирован поход к своему хирургу-маммологу.