Ольга Бузова отреагировала на новость о 4-й беременности жены бывшего
03.10.2023 17:59 / Шоу-бизнес / Прочли: 1265 человек
Семь лет назад Ольга Бузова со скандалом разводилась с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица уверяет, что он ей изменял в браке с теперь уже нынешней женой – Анастасией Костенко.
Несколько дней назад Анастасия Костенко призналась своим подписчикам, что ждет четвертого ребенка от мужа Дмитрия Тарасова. Новость стала большой неожиданностью, ведь еще весной она решилась на пластическую операцию в области грудей, после такой процедуры врачи не рекомендуют планировать беременность как минимум один год.
Модель уже родила троих детей спортсмену: дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. Каждое пополнение в семье Тарасова Ольга Бузова игнорировала, никоем образом, не комментировав большое событие в жизни экс-супруга. Однако на этот раз она все-таки это сделала:
«Я очень рада, что у бывшего мужа большая семья. Он мечтал об этом», - сказала певица и телеведущая Ольга Бузова.
Создается впечатление, что Ольгу отпустило и она уже не вспоминает былых обид, ведь развод был достаточно тяжелым – блондинка уверяла, что он изменял с Анастасией в их доме еще будучи в браке с певицей.
Тем не менее, совсем недавно Дмитрий Тарасов обратился к бывшей с предложением о сотрудничестве. Однако Бузова отказала, резко высказавшись в адрес экс-возлюбленного. Она вспомнила и его оскорбления, сливания фотографий в сети интернет, высказывания о браке, что это было ошибкой и что он устал от публичности. Однако сейчас вся его личная жизнь выставляется напоказ. Бузова подытожила: «То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!»
Сейчас Костенко активно ведет свой блог, рассказывая о своей 4-й беременности. В моменты перепалок мужа со знаменитой бывшей она не влезает, стараясь лишь наблюдать за происходящим со стороны. Слухи о операции на груди в период беременности Костенко категорически опровергает. Модель уверяет, что перед операцией проводила все анализы, и в случае любого отклонения – оперативное вмешательство не представлялось бы возможным. Кроме того, многодетная мать обещала в будущем времени ответить на все вопросы подписчиков, так как у нее в ближайшем запланирован поход к своему хирургу-маммологу.
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