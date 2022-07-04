Тарасов уходит из дома в бар и возвращается под утро

В последнее время фанаты с еще более пристальным взглядом следят за семейной парой Анастасией Костенко и Дмитрием Тарасовым. Поговаривают, что рождение долгожданного сына, третьего ребенка от супруги не укрепил союз. А отношения с каждым годом лишь усугубляются.





Так, недавно Тарасова увидели в компании друзей в одном из ночных заведений города, он развлекался и играл в какую-то игру, но супруги рядом не наблюдалось.





На следующее утро Тарасов как ни в чем не бывало находится рядом со своими родными, семьей и детьми, отвечает на вопросы поклонников. А Костенко уверяет своих поклонников в том, что уверенна в своей половине:

«Я всегда знаю, с кем и где Дима. И он тоже. Да и стараюсь не отвлекать, если муж решил провести время с друзьями».





Стоит напомнить, что уже перед самыми родами Анастасии между супругами разразился серьезный скандал, он даже подумывал, стоит ли ему находиться в роддоме в этот день с женой. Чуть позже ситуация наладилась и пара с радостью встречала рождение своего третьего совместного ребенка, на этот раз сына.





Также рождаются слухи о том, что между парой появились недопонимания из-за финансового вопроса. До недавнего времени футболист состоял в клубе «Локомотив» и получал солидную заработную плату в год, но потом его контракт не продлили. Были попытки представлять интересы в других футбольных клубах, но успеха эти идеи не приносили. Естественно, доходы резко упали вниз, что не могло не огорчить супругу и породить череду выяснений отношений.





Бывшая жена Тарасова, певица Ольга Бузова каждый раз не упускает шанса уколоть своего бывшего избранника и напомнить, что раньше он так бежал от публичности, а теперь сам то и дело ищет повод, чтобы о нем поговорили и привлечь к себе внимание.