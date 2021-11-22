Австралия ослабит пограничный запрет для некоторых иностранных граждан





Квалифицированные мигранты и иностранные студенты, а также граждане Японии и Южной Кореи будут среди тех, кому разрешен въезд с 1 декабря.

Все должны быть полностью вакцинированы.

С марта прошлого года Австралия ввела одни из самых жестких в мире мер пограничного контроля, в том числе в отношении своих граждан.

Премьер-министр Скотт Моррисон назвал заявление понедельника «важным шагом вперед».

В соответствии с упрощенными правилами владельцам визы будет разрешено вернуться в Австралию без особого освобождения.

Правительство заявило, что с декабря по январь это будет примерно 200 000 путешественников.





«Правомочные обладатели визы включают квалифицированных рабочих и когорты студентов, а также беженцев, гуманитариев, владельцев временных и временных виз», - сказала министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Они должны сдать отрицательный результат теста на Covid за три дня до прибытия, добавила она.

Полностью вакцинированные южнокорейцы и японцы, у которых есть действующая виза, также смогут въехать, не проходя карантин.

Страна начала поэтапное возобновление работы после достижения целей вакцинации. Более 85% австралийцев старше 16 лет полностью вакцинированы.

Ограничение международных поездок пандемией высветило экономическую зависимость Австралии от иностранной рабочей силы и иностранных студентов.

Сектор международного образования принес Австралии примерно 40 млрд австралийских долларов (21 млрд фунтов; 29 млрд долларов) в 2019 году, что сделало его четвертым по величине экспортом страны после железной руды, угля и газа.

До недавнего времени Австралия запрещала даже своему народу покидать страну в рамках стратегии, которую иногда называют «Крепость Австралии».

Политику хвалили за помощь в подавлении Covid, но она также спровоцировала разлучение семей.



