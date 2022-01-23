Канье Уэст и Джулия Фокс дебютировали как пара на модном показе в Париже
23.01.2022 19:47 / В мире / Прочли: 884 человек
Канье Уэст и Джулия Фокс посетили показ Kenzo Paris Fashion Week на выходных и позировали в мешковатых и стильных джинсовых куртках и джинсах.
44-летний Канье Уэст и 31-летняя Джулия Фокс официально дебютировали на красной дорожке в качестве пары в воскресенье. Рэпер и актриса вышли в одинаковых джинсовых нарядах, когда посетили показ Kenzo Paris Fashion Week в городе любви, Париже, Франция. Они с удовольствием вместе позировали для фотографий, держась близко друг к другу и демонстрируя перед камерами уверенные выражения лиц.
Наряд Канье состоял из мешковатой джинсовой куртки и джинсов в тон. Он дополнил образ черными ботинками, черными перчатками и солнцезащитными очками, а Джулия надела джинсовую куртку, сквозь которую проглядывал ее живот. Она также носила подходящие мешковатые джинсы и джинсовые туфли на каблуках, дополняя образ массивными золотыми серьгами с подвесками.
Красавица-брюнетка держала черную сумочку, гордо стоя рядом с эстрадным певцом, исполнителем сингла «Иисус идет», и у нее был драматический макияж, который включал в себя черные тени для век и подводку вокруг глаз. Все взгляды были прикованы к новоиспеченной паре, когда они остановились перед большой вывеской «KENZO PARIS», чтобы сфотографироваться для заголовков.
Последняя совместная прогулка Канье и Джулии состоялась после того, как в субботу они были замечены обнимающимися в Майами, штат Флорида перед тем, как отправиться в Париж на одно из крупнейших модных событий года. Джулия также попала в заголовки на прошлой неделе, когда рассказала о негативном внимании, которое она получала из-за того, что встречалась с Канье.
«Это забавно, потому что я получаю все это внимание, но мне действительно все равно», — сказала Джулия 21 января в выпуске своего подкаста «Запретные плоды». «Люди такие: «О, ты здесь только ради славы, ты в этом ради влияния, ты в этом ради денег». Дорогая, я встречалась с миллиардерами всю свою взрослую жизнь, давай будем честными».
Канье и Джулия впервые встретились почти месяц назад в канун Нового года и с тех пор кажутся неразлучными. Они не стеснялись демонстрировать свою влюбленность и делиться фотографиями и видео друг друга в социальных сетях, поэтому вполне естественно, что они вышли на свой дебют на красной ковровой дорожке в эти выходные. Мы с нетерпением ждем новых проблесков их многообещающего романа в будущем!
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