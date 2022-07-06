Рената Литвинова выступила в качестве модели на показе модного дома Balenciaga
06.07.2022 18:27 / Общество / Прочли: 3386 человек
Сегодня модный дом Balenciaga в рамках очередной Недели моды в Париже представил свою коллекцию. Ее креативный директор Демна Гвасалия в этот раз вновь решил пригласить свою музу – российскую актрису и режиссера Ренату Литвинову. 55-летняя блондинка вышла на белоснежный подиум в невероятном черном наряде, наряду с такими американскими звездами, как Ким Кардашьян и Николь Кидман.
Еще весной этого года Рената Литвинова обосновалась в своих шикарных апартаментах в Париже. С тех пор она часто публикует в социальных сетях различные модные образы, в том числе и брендовых нарядах от Balenciaga. Актриса уже много лет дружит с креативным директором Демной Гвасалией, а тот в свою очередь вдохновляется невероятным утонченным вкусом российской артистки.
Ни для кого не стало удивительным, что и на этот раз Демна Гвасалия пригласил свою любимицу, которая вышла на подиум в невероятном черном платье необычной формы, закрывающий шею, а также полностью усыпанный перьями. В дополнении к образу Литвинова обула туфли с остроносыми носками, которые оказались весьма неудобными для прогулки по проходу. Рената Литвинова в какой-то момент едва удержалась на ногах, когда оступилась. В целом ее выход был весьма запоминающимся и царственным, под драматическую музыку всего показа коллекции.
Рената Литвинова призналась, что весьма тщательно готовилась к показу. Она сидела на строгой диете и лишь за несколько дней до показа позволила себе бокал шампанского и закуски:
«Прервав свое полу голодание через три дня, на четвертый, выпив бокал шампанского и поев что-то разнообразнее арбуза, парадоксально похудела», — писала она в Telegram-канале.
Напомним, что три года назад Рената Литвинова также принимала участие в модном показе бренда Balenciaga. Тогда она вышла на подиум в кружевном черном платье и даже согласилась появиться перед гостями без макияжа на лице. Тогда визажисты ей лишь выделили румянами скулы.
Помимо Ренаты Литвиновой на подиуме появилась еще одна муза Демны Гвасалии – Ким Кардашьян, а также Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, Николь Кидман. Актриса Николь Кидман была одета в серебристое платье с длинным подолом, Наоми Кэмпбелл в громоздком темном платье, в котором она едва вышла из двери к проходу по подиуму. Ким Кардашьян появилась в привычном для себя образе – обтягивающее черное платье, А Белла Хадид платье с женственным силуэтом.
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