Как и зачем проверять история по кредитам в 2021 году

Причины проверки кредитной истории





1. Нередко людям нужны деньги. Они обращаются в банк. Чтобы иметь высокие шансы на одобрение ссуды, нужно располагать хорошей историей кредитования. Тогда можно рассчитывать и на более выгодные условия.







2. Можно узнать о том, были ли запросы на кредиты и займы со стороны третьих лиц. В последнее время участились случаи махинаций, поэтому важно периодически узнавать о том, были ли заявки на кредит:













3. После потери паспорта стоит обратиться в банк. Некоторые злоумышленники, которым попадает паспорт гражданина, пытаются оформить на него кредит.

Также можно обратиться в банк, где помогут поставить временный запрет на получение займов. Такой шаг может уберечь людей от многочисленных мошенников.







Осуществление кредитной проверки





Проверять кредитную историю можно с помощью портала «Госуслуги», на котором есть поисковое окно. В нём вводят слово «проверить», добавляя фразу «кредитную историю», после чего нужно внимательно читать пункты. Проверка осуществляется бесплатно, но её можно проводить не чаще 2 раз в течение 12 месяцев. Иногда банки предоставляют информацию, касающуюся кредитной истории гражданина.