Комедийная актриса Надежда Сысоева рассталась с парнем
02.06.2022 21:21 / Шоу-бизнес / Прочли: 906 человек
В последнее время звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева часто жаловалась на трудности в рабочем процессе и на личном фронте. Сегодня же 37-летняя актриса объяснила фанатам в чем дело…
Блондинка призналась, что рассталась со своим бойфрендом, сценаристом Дмитрием Чернаком.
«Чувствую, что уже могу с вами этим поделиться. Наша семья распалась несколько месяцев назад. Мы с Димой останемся друзьями, ведь у нас есть общий ребенок», — сказала Сысоева.
Более подробно о сложившейся ситуации Надежда не сообщала, а поклонникам стало непонятно о каком ребенке она имеет ввиду, ведь беременной девушка не была. Позже стало понятно, что речь шла о собаке, которую пара вместе завела.
Под новостью о расставании Надежда опубликовала фото песика по имени Расти, который лежит возле фотографии двух бывших партнеров в образах героев мультипликационных фильмов.
На публикацию отреагировала коллега Настасья Самбурская, написав в разделе комментариев: «Ну и пошел в жопу!»
Напомним, что фанаты давно подозревали неладное в отношениях пары. Девушка часто уходила от комментариев про гражданского мужа, находилась в депрессии, жаловалась подписчикам про несбывшиеся мечты. В частности, она мечтала сняться в Голливуде. Отношения пары продлились два года. Сысоева познакомилась с Чернаком на съемках очередного ролика для телевизионного шоу, там они должны были сыграть двух влюбленных. Экранный роман мгновенно перерос в настоящую жизнь, и Дмитрий переехал жить к Надежде в 2020 году в период разгара пандемии коронавируса. Тогда поговаривали, что вскоре состоится свадьба, но все сошло на нет.
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