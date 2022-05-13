Актриса Лянка Грыу рассталась с мужем после 12 лет брака

В одном из последних интервью Лянка Грыу призналась в том, что занималась лечением болезни своего единственного сына Михаила. Врачи ставили ему диагноз – аутизм. Сложное и длительное лечение заботливая мама проводила за границей. В этот период пара была сконцентрирована на ребенке, поэтому другие нарастающие проблемы в любом случае отодвигаются на второй план. Супруги смогли мирно расстаться и продолжить совместную работу над «Тестом на беременность», где Михаил является режиссером, а Лянка играет главную роль.

« Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», — откровенно призналась Лянка.





Примечательно, что конкретной причины своего развода Лянка не называет, просто обозначила решение пары в определенный момент жизни, что требуется двигаться дальше, но уже порознь. Актриса также не называет и временных промежутков, когда у пары возникли конфликты и недоразумения. Известно лишь одно, что это происходило довольно спокойно, раз об этом знали лишь родные и только самые близкие друзья.





Как на развод родителей отреагировал единственный сын?

Принять развод сыну Максиму было довольно сложно, он волновался, что вместе с этим в его жизнь войдут ссоры. Родители ребенка вовремя успокоили и уверили, что в ситуации с его родителями не будет так, как это описывают во многих фильмах – с выяснениями отношений, руганью и обидами в адрес друг друга. Ребенок понял, что независимо от развода родители продолжают его любить и оставаться с для него самым близким человеком. Кроме того, Максим уже давно привык часто бывать то с одной мамой, то в компании папы, в связи с профессиональной деятельностью.