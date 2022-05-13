Актриса Лянка Грыу рассталась с мужем после 12 лет брака
13.05.2022 17:37 / Шоу-бизнес / Прочли: 2926 человек
Режиссер Михаил Вайнберг и актриса Лянка Грыу прожили 12 совместных лет в браке, но недавно объявили о своем расставании. 34-летняя Лянка Георгиевна признается, что лишь в браке с супругом смогла обрести уверенность в себе, но отношения не суждено было сохранить!
В одном из последних интервью Лянка Грыу призналась в том, что занималась лечением болезни своего единственного сына Михаила. Врачи ставили ему диагноз – аутизм. Сложное и длительное лечение заботливая мама проводила за границей. В этот период пара была сконцентрирована на ребенке, поэтому другие нарастающие проблемы в любом случае отодвигаются на второй план. Супруги смогли мирно расстаться и продолжить совместную работу над «Тестом на беременность», где Михаил является режиссером, а Лянка играет главную роль.
«Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», — откровенно призналась Лянка.
Примечательно, что конкретной причины своего развода Лянка не называет, просто обозначила решение пары в определенный момент жизни, что требуется двигаться дальше, но уже порознь. Актриса также не называет и временных промежутков, когда у пары возникли конфликты и недоразумения. Известно лишь одно, что это происходило довольно спокойно, раз об этом знали лишь родные и только самые близкие друзья.
Как на развод родителей отреагировал единственный сын?
Принять развод сыну Максиму было довольно сложно, он волновался, что вместе с этим в его жизнь войдут ссоры. Родители ребенка вовремя успокоили и уверили, что в ситуации с его родителями не будет так, как это описывают во многих фильмах – с выяснениями отношений, руганью и обидами в адрес друг друга. Ребенок понял, что независимо от развода родители продолжают его любить и оставаться с для него самым близким человеком. Кроме того, Максим уже давно привык часто бывать то с одной мамой, то в компании папы, в связи с профессиональной деятельностью.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Влад Кадони прокомментировал смерть ясновидящей Елены Ясевич
03.06.2022 19:36 / Происшествия31 мая скончалась медиум, победительница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. В последний пут...
Комедийная актриса Надежда Сысоева рассталась с парнем
02.06.2022 21:21 / Шоу-бизнесВ последнее время звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева часто жаловалась на трудности в рабочем процессе и...
На Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить 250 миллионов рублей
01.06.2022 18:22 / ИнтернетНедавно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс, по результатам которого человек яко...
Самый успешный бизнесмен России борется со страшным диагнозом
01.06.2022 17:44 / ПроисшествияПредприниматель Сергей Галицкий – один из самых успешных бизнесменов России. В свое время он основал довольно ...
Виктория Романец вкусила все прелести разгульной жизни после развода
31.05.2022 17:54 / ОбществоМногочисленные поклонники Виктории Романец и Антона Гусева пристально следят за жизнью после развода пары. Быв...
В 2022 30 мая 20-летняя балерина Алеся Лазарева найдена мертвой в собственной ванной
30.05.2022 17:19 / ПроисшествияСкоропостижная смерть наступила для юной и талантливой балерины Алеси Лазаревой. Утром 29-го мая девушка упала...
Любовь Успенская поскандалила с соседями из-за собаки
30.05.2022 16:54 / ПроисшествияПевица Любовь Успенская устроила разбирательства со своими соседями по загородному дому. Артистка и ранее слав...
Маргарита Суханкина решилась на операцию по ушиванию желудка
28.05.2022 18:01 / Шоу-бизнесБывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина длительный период страдала от комплексов по поводу своей фи...
На финалистку конкурса красоты завели уголовное дело за аварию, в которой пострадал ребенок
27.05.2022 17:40 / ПроисшествияФиналистка конкурса красоты «Мисс Россия 2015» стала виновницей ДТП. 23 мая девушка находилась за рулем кроссо...
Сыну Маргариты Грачевой на отдыхе в Турции понадобилась экстренная помощь хирурга
27.05.2022 17:10 / ПроисшествияНесколько дней назад Маргарита Грачева отправилась на отдых в Турцию вместе с мужем и тремя детьми. Отпуск омр...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар