Комедийная актриса Илана Юрьева рассказала об уходе Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

Подробностей возможного недопонимания и конфликта внутри коллектива Илана Юрьева сказать так и не смогла. Известно точно лишь одно: две артистки не смогли за это время стать подругами.





«К сожалению, мы не общаемся. К Юлии я всегда относилась хорошо, хотела общаться и дружить. Мечтала, что, когда Юля переедет в Москву –, мы вместе будем встречаться, общаться и завтракать, например на Патриках. Но, я предполагаю, что она обиделась на коллектив «Уральские пельмени». К сожалению!», - откровенно призналась 33-летняя Илана.





Что бы ни случилось между коллегами Илана отзывается о Юлии с теплом:





«Если мы встречаемся с Юлией, то всегда здороваемся и целуемся при встрече, обнимаемся! Общаемся, но в обычной жизни мы не подруги. Мне кажется, в жизни каждого человека наступает такой момент, когда он решает распрощаться с прошлым, вычеркнуть из своего списка старое окружение и начать новую жизнь. По всей видимости, у Юлии именно этот случай!», - высказала свою точку зрения юмористка.





Стоит отметить, на данный момент Илана Юрьева не только является артисткой «Уральских пельменей», но и успешная бизнесвумен. Девушка занимается бизнесом в сфере косметики, а недавно выпустила собственную косметическую линейку для ухода за волосами. Как призналась сама артистка, во всех ее начинаниях поддерживает любящий супруг – бизнесмен Дмитрий Дылдин.

«Муж хорошо понимает, что мне необходимо вымещать и реализовывать свою творческую энергию. Для меня — это необходимость, как глоток воздуха. Сцена дает мне вдохновение и необходимый стимул, приводит в состояние ресурсности. А если приму решение ничего не делать, сидеть дома – мой муж поддержит меня и в таком решении!», - призналась Илана Юрьева в интервью для издания «Cosmopolitan».