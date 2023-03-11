Евгений Пригожин ответил на вопрос о причастности к коррупционным схемам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который сегодня посетил Бахмут (бывший Артемовск) и встретился со штурмующими его «музыкантами», ответил на наиболее популярные вопросы журналистов.

Ролик с комментариями бизнесмена опубликовал военкор Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс». В первую очередь предприниматель уделил внимание обвинениям в причастности к коррупционным схемам от некоторых СМИ.

«Любой бизнесмен, который живет в России, он имеет большое количество коррупционных связей, но я вам об этом не расскажу. Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут», — заявил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» также сообщил, что нашел решение проблемы дефицита боеприпасов у «музыкантов». Для этого он решил одержать победу в выборах президента Украины в 2024 году.

«Теперь, по поводу политических амбиций. Хочу сделать важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир. Делаю политический каминг-аут. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Если выиграю президентские выборы на Украине, то тогда все хорошо будет, ребят. Снаряды будут не нужны», — резюмировал бизнесмен.