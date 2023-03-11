Евгений Пригожин ответил на вопрос о причастности к коррупционным схемам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который сегодня
посетил Бахмут
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который сегодня
посетил Бахмут (бывший Артемовск) и встретился со штурмующими его
«музыкантами», ответил
на наиболее популярные вопросы журналистов.
Ролик с комментариями бизнесмена опубликовал военкор
Александр Симонов в личном Telegram-канале
«Позывной Брюс». В первую очередь предприниматель уделил внимание обвинениям в
причастности к коррупционным схемам от некоторых СМИ.
«Любой
бизнесмен, который живет в России, он имеет большое количество коррупционных
связей, но я вам об этом не расскажу. Коррупционные связи со мной вместе в
могилу уйдут», — заявил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также сообщил, что нашел
решение проблемы дефицита боеприпасов у «музыкантов». Для этого он решил
одержать победу в выборах президента Украины в 2024 году.
«Теперь,
по поводу политических амбиций. Хочу сделать важное заявление, которое поразит
всех россиян и весь мир. Делаю политический каминг-аут. У меня только что
появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024
году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать
на этом посту с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Если выиграю
президентские выборы на Украине, то тогда все хорошо будет, ребят. Снаряды
будут не нужны», — резюмировал бизнесмен.