Комик Евгений Чебатков высказался относительно ситуации в родном Казахстане

Так, трогательный пост поддержки опубликовал в социальной сети комик Евгений Чебатков.

Популярный комедийный артист родом из Казахстана и, конечно, у него сердце кровью обливается, глядя на происшествия в родных улицах, где все полыхает огнем.

«Нахожусь сейчас в Казахстане. В той же квартире, где было сделано это мое детское фото. Интернет более-менее стабильный, появился только сейчас. Даже находясь внутри страны, очень сложно разобраться и понять, что происходит. Я постоянно общаюсь с друзьями из разных городов, мы все подбадриваем друг друга и верим в лучшее. Давать оценку происходящему или выдвигать прогнозы я не собираюсь, потому что я не эксперт. Могу лишь сказать, что у меня очень болит душа вместе со всеми казахстанцами. Все, чего я хочу, это чтобы остановилось кровопролитие и власть вместе с народом была в конструктивном диалоге во благо будущего нашего государства. Наивно? Наверное, но пусть это будет наивное и детское желание пацана с фотографии. Говорят, на Рождество чудеса происходят. Давайте беречь друг друга», - написал в Instagram Евгений Чебатков рядом со своей детской фотографией.

О событиях в Казахстане написала вчера в социальной сети и другая уроженка – Лера Кудрявцева.

«Безусловно, я слежу за новостями из Казахстана. Это просто жесть! Уверенна, что через пару дней все успокоится. А что дальше? Мир вам. Держитесь», - отреагировала знаменитая телеведущая.