Сегодня Гоген Солнцев откровенно признался, делал ли операцию по смене пола

Паблики в Телеграм-каналах пестрили фотографиями Гогена Солнцева, находящегося на столе перед операцией. Об этом даже говорил лечащий врач, вот только он не уточнял причину необходимости оперативного вмешательства для звезды скандального телевизионного шоу.





Даже бывшая жена Гогена Солнцева подтвердила, сказав, что она уже не мужчина. После пробуждения от наркоза Гоген сам решил объяснить сложившуюся ситуацию:

«Я себя очень плохо чувствую. Мне трудно говорить. Только сегодня включил впервые телефон и обнаружил сотни звонков и столько сообщений от журналистов. Все просят прокомментировать, правда ли, что я сменил пол. Я пребываю в шоке. Зашел в интернет и шокирован всем тем, что обо мне пишут. Конечно, пол я не менят и даже не думал об этом!», - заключил Гоген.





Также он заявил о том, что все эти слухи распустила его бывшая жена, блогерша Екатерина Терешкович. Звезда реалити-шоу считает, что таким образом она решила хайпануть на звездном имени своего бывшего, а заодно и очернить его. Для осуществления своего плана, она якобы втягивает в эти интриги свою дочь Полину, которая ныне является женой Солнцева.





Солнцев также отметил, что такого рода нападки и раньше случались от бывшей, но теперь она перешла черту. Гоген решил дать отпор и закрыть этот вопрос.

Что касаемо хирургического вмешательства, он не отрицал подобного, но так и не уточнил с какой целью все это проводилось. Отметил только лишь, что достаточно сложно далось ему 5-часовое вмешательство, он долго отходил от наркоза и до сих пор в полной мере не восстановился. Также он поблагодарил врачей за то, что они сделали невероятное в его сложной ситуации и попросил не верить старухам (согласно слов Гогена, по всей видимости отсылаясь на свою бывшую супругу).