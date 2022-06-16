Актриса Виктория Тарасова откровенно рассказала о своей неудачной операции
16.06.2022 16:42 / Происшествия / Прочли: 1067 человек
Еще два года назад звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Актриса получила серьезную травму и поломала левую руку. Ситуация усугубилась, когда понадобилось делать хирургическое вмешательство, что принесло лишь ухудшение в состоянии здоровья.
Согласно признанию самой Виктории Тарасовой, проблемы с ключицей у нее были уже давно, а после травмы и вовсе начались серьезные проблемы с плечевым суставом:
«Сделали одну операцию, вторую, но проблема не ушла», — говорит звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова.
Все эти годы Виктория лишь бегает по специалистам, которые ничем толком не могут ей помочь. А однажды артистка призналась поклонникам в социальных сетях:
«Я проснулась и поняла, что вообще не могу двигать рукой. Появилось ощущение, что мне стало еще хуже, чем было до этого. Плечо воспалилось и опухло», — отметила Тарасова.
Артистка признается, что уже сбилась со счету, сколько всего уже пережила хирургических вмешательств, а толку ноль. В течении всего этого времени приходится сидеть на таблетках. Последний раз артистка вообще появилась на публике в специальном ортопедическом приспособлении, который фиксирует и ограничивает движение руки. Знаменитость в таком виде появилась на шоу «За гранью» телеканала НТВ для участия в очередных съемках, таким образом защищая свою руку от травмирования.
«Два последних года – это сплошные таблетки и лечение. Только представьте, что как только я шевелю рукой, боль пронизывает все тело!», - призналась Тарасова на съемках шоу.
После начавшихся проблем со здоровьем Виктория Тарасова стала более внимательно относится к людям, которые столкнулись с чем-либо подобным. Она советует всем проявлять максимум оптимизма в подобной ситуации, ведь в череде походов по врачам и курсах лечений нет ничего приятного.
Тем не менее, артистка не сбавляет темп в своем рабочем графике. Так, она запросто может сыграть 3-х часовой спектакль, а также принимает участие в съемках фильмов.
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