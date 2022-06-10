Ольга Будина откровенно призналась о причинах ухода из кино
10.06.2022 18:36 / Кино / Прочли: 1263 человек
С недавних времен актриса Ольга Будина перестала активно сниматься в фильмах. Причину аргументировала тем, что в современном кинематографе теперь одна сплошная коммерция и выгода. Единственный проект, в котором Будина еще участвует — это сериал «Земский доктор», который вскоре стартует на экранах.
Ольга призналась, что с недавних пор полюбила обычную жизнь, без публичной составляющей и всей этой светской мишуры. Она не намерена делать все для того, чтобы вернуть себе некогда ошеломительную популярность.
«Моя жизнь нестандартная. Она отличается от жизни тех актеров, которые играют все, невзирая на идеологию. Когда я перестала понимать, что происходит, то тихонько ушла с радаров. Это было лет 10 назад. Конечно, сейчас у меня уже не та степень популярности, когда ты не можешь спокойно зайти в магазин и все оглядываются.
«В обычной жизни есть свои плюсы: не нужно зимой и летом ходить в солнцезащитных очках. Хотя скоро на экраны выходит 6-й сезон сериала «Земский доктор», поэтому, наверное, снова придется их надеть. Я люблю людей, но мнительна и довольно стеснительна по своей натуре!», - откровенно призналась 47-летняя Ольга Будина.
Первый раз Ольга Будина покинула кинематограф в 2004 года, когда родила ребенка. По возвращению к ремеслу артистка весьма разочаровалась изменениям.
«Я застала старых педагогов вахтанговской школы, которые учили своих студентов любить искусство в себе, а не наоборот. И Родину любить такой, какая она есть, а не стыдиться ее на европейских фестивалях. Понимала: чтобы сохраниться, мне нужно просто уйти. Поклонившись в пояс всем коллегам, я отказалась возобновлять контракты, отыграла все заявленные спектакли, завершила сезон ТВ-программ, доснялась во всех фильмах и ушла в никуда и не понимая, что делать дальше. Лучше не делать ничего, чем то, что ты никогда не захочешь показать своим детям», — отметила звезда «Таежного романа».
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