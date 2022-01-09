Стас Ярушин откровенно признался в испытываемых чувствах во время постельных сцен с Настасьей Самбурской
09.01.2022 22:00 / Кино / Прочли: 590 человек
40-летний Стас Ярушин завоевал огромную популярность среди телезрителей благодаря участию в юмористической программе «КВН», однако большинство его теперь хорошо помнят благодаря роли Антона в молодежном сериале «Универ».
В сериале Стас Ярушин играет возлюбленного актрисы Настасьи Самбурской. Экранная любовь Кристины и Антона длится уже более десятка лет. За столько лет на экране пара изображала не только романтические отношения, но и бесчисленное количество интимных сцен, об упоминании которых Стас комментирует довольно безразлично. На вопрос: «Хорошо ли целуется Самбурская?» на YouTube-шоу «Ковальский» Стас ответил:
«Да это все такие поцелуи…они не страстные. Я их даже не помню. У меня есть жена, которая хорошо знает Настю, и они хорошо общаются вместе!», - признался актер.
На вопрос: «Возбуждался ли Ярушин во время постельных сцен с Настасьей Самбурской?» Стас Ярушин ответил:
«У меня не было такого, чтобы там что-то зашевелилось!», - резко и откровенно признал звезда сериала «Универ».
Стоит отметит, что и сама Настасья Самбурская не верит в любовь между сыгранными персонажами. Согласно мнению актрисы, ей бы подошел совсем другой персонаж для объекта вожделения.
«Вам разве нравятся отношения Кристины и Антона? Какой-то вынос мозга! Я за здоровые отношения между влюбленными, с Андреем например!
Несмотря ни на что, Стас Ярушин очень рад возвращению к работе в сериале «Универ»:
«Мы переформатировались. Перешли от ситкома к драме, мне этот жанр больше по душе!», - признался артист.
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