Стас Ярушин откровенно признался в испытываемых чувствах во время постельных сцен с Настасьей Самбурской

В сериале Стас Ярушин играет возлюбленного актрисы Настасьи Самбурской. Экранная любовь Кристины и Антона длится уже более десятка лет. За столько лет на экране пара изображала не только романтические отношения, но и бесчисленное количество интимных сцен, об упоминании которых Стас комментирует довольно безразлично. На вопрос: «Хорошо ли целуется Самбурская?» на YouTube-шоу «Ковальский» Стас ответил:

«Да это все такие поцелуи…они не страстные. Я их даже не помню. У меня есть жена, которая хорошо знает Настю, и они хорошо общаются вместе!», - признался актер.

На вопрос: «Возбуждался ли Ярушин во время постельных сцен с Настасьей Самбурской?» Стас Ярушин ответил:

«У меня не было такого, чтобы там что-то зашевелилось!», - резко и откровенно признал звезда сериала «Универ».

Стоит отметит, что и сама Настасья Самбурская не верит в любовь между сыгранными персонажами. Согласно мнению актрисы, ей бы подошел совсем другой персонаж для объекта вожделения.

«Вам разве нравятся отношения Кристины и Антона? Какой-то вынос мозга! Я за здоровые отношения между влюбленными, с Андреем например!

Несмотря ни на что, Стас Ярушин очень рад возвращению к работе в сериале «Универ»:

«Мы переформатировались. Перешли от ситкома к драме, мне этот жанр больше по душе!», - признался артист.