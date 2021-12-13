Девушка, представляющая Россию, не прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная-2021»
13.12.2021 09:53 / В мире / Прочли: 471 человек
На конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021» в Израиле представлять Россию поехала представительница прекрасной половины человечества из Татарстана – Ралина Арабова. К сожалению, к финалу конкурса Ралине дойти так и не удалось.
21-летняя красавица, которая уже имеет звание «Мисс-Татарстан-2019», а также «Вице- Мисс Россия-2019», очень волновалась и переживала из-за результатов конкурса, но покорить представителей жюри ей не удалось.
«Final Day! Вот и настал день X! Как же быстро летит время! Очень взволнована перед выходом на сцену! Начало финала состоится в 2 ночи по местному времени. Это 3 ночи по Московскому. Прямую трансляцию можно посмотреть на YouTube», - делилась ранее со своими фанатами в социальной сети Ралина Арабова.
Такая желанная для каждой участницы победа и приз – корона, досталась 21-летней участнице Харнааз Сандху, второе место досталось конкурсантке из ЮАР – Лалела Мсване. Третье место заняла представительница Парагвая – Надия Ферейра.
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