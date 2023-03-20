Вупи Голдберг сделали операцию на глазах: фирменный образ с очками в прошлом!

67-летний модератор шоу рассказал, что ей сделали операцию на глазу, благодаря которой она смогла видеть без очков, и она показала свой новый образ без очков на шоу. Она явно была очень взволнована тем, что больше не нуждалась в очках, чтобы читать на ток-шоу.





Вупи выглядела совсем иначе без своих фирменных очков, которые она носила почти 30 лет. Ближе к концу сегмента она прокомментировала, как по-другому она выглядела без очков, и пошутила, что ее младшие поклонники могут не знать, как она выглядела до того, как начала носить очки. «Вот как я выгляжу, и это не так уж плохо», — сказала она.

Вупи призналась, что у нее были проблемы с чтением телесуфлера без очков. Она продолжила демонстрировать, что ее зрение улучшилось, прочитав брошюру с медицинским термином для этого состояния, хотя она пошутила, что не знает, как это сказать. «Если у вас есть проблемы с глазами, я не знаю, работает ли это для всех, но я говорю вам: я сижу здесь, могу прочитать это слово, которое не могу произнести, и вижу это», — сказала она.

Она продолжила и сказала, что смогла увидеть разницу между своими катарактами, когда ее доктор продемонстрировал это. «Мне сделали только один глаз, и когда я вошла в пятницу, женщина подняла лист белой бумаги и сказала: «Приложите руку к глазу», и он выглядел каким-то белым с небольшим оттенком, а потом она сказала: «Приложите руку к другому глазу», и бумага была белой, как снег, и она сказала: «Это катаракта, через которую вы смотрите», — сказала она.

Вупи объяснила, что страховка покроет операцию, но пациенты должны будут покрыть стоимость линзы, но она все же призвала всех осмотреть свои глаза. «Так что, если у вас есть какие-либо проблемы с глазами, пожалуйста, проверьте их, потому что бионические времена уже наступили», — пошутила она.