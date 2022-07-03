Сыну Стаса Пьехи сделали операцию

Подробной информации не было, однако из сообщения Натальи стало понятно, что дело касается восьмилетнего сына Петра.





«Госпитализирован и прооперирован», — написала она.





Журналисты сразу же попытались разузнать подробности происходящего с сыном Петром, но Наталья уверила, что с ним уже все в порядке, хотя неприятные события она подтвердила. Женщина также добавила, что сейчас очень устала и подавлена, выбилась из сил, и что немного позже все расскажет в подробностях сама в социальных сетях.





На данный момент не понятна причина оперативного вмешательства ребенка, но еще год назад с ним произошла неприятная ситуация. Тогда соседка по дачному участку нанесла ребенку увечья, после чего у него были диагностированы сотрясение мозга, а также ушибы по всему телу. Соседка - жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Причиной такого поступка женщины стало - пробитие мальчиком надувного бассейна, как следствие: обследования, лечение и работа психолога с мальчиком. Причем, досталось не только ребенку, но и другим членам семьи. Разъярённая женщина прибежала на участок к родным Петра и начала сыпать оскорбительными словами, схватила ребенка за руку и отбросила его в песок, от этого он упал и ударился головой. Бабушка попыталась заступиться и унять непрошенного соседа во двор, но в ответ получила слова проклятий и удары.