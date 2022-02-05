Мария Голубкина не на шутку заволновалась о жизни и здоровье Ксении Собчак

48-летняя Мария Голубкина считает, что Ксении Собчак нужно более осторожно вести себя с людьми. В ином случае ее может подстерегать опасность.

«Если так разобраться, то и Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь – могут ей скоро настучать по сусалам. Таких народ не любит», - рассказала в своем личном блоге Мария Голубкина.





Напомним, что Ксения Собчак славится скандалами с коллегами из шоу-бизнеса. Самый последний из таких, выяснения отношений при публике с Сергеем Шнуровым. К слову, как же тут не ответить, когда про тебя складывают нелицеприятные песни, а тем более в куплет приплетают ребенка – сына Платона, с отсылкой на сомнения в отцовстве Максима Виторгана. В своем новом так сказать «хите» Сергей Шнуров решил в который раз уколоть бывшую подругу, с которой когда-то десятками лет дружили семьями, в том, что блондинка якобы была неверна супругу в своем браке с Максимом Виторганом.

Немного времени спустя Сергей Шнуров оправдался за свою песню, признавшись в том, что он просто хотел ей как можно больнее насолить.





«Минуточку внимания и я объясню зачем сделал видеоработу на песню «Шмарофон». Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна, которые считают, что имеют право давать публичную оценку, унижать и оскорблять других, типа судья чужих мелких дел с высоты своего большого птичьего полета!? Типа потомственная, как бы интеллигенция. Инфодворяне. Им что все позволено? Вот я ее же методами, «журналистскими» приемами – показал ее саму! Ее же оружием, ее же методом!», - объяснил свою позицию лидер группы «Ленинград».





«Да, за гранью. Да, ужасно! Но это ведь ваши методы, Ксения Анатольевна! Мне пришлось поговорить на вашем же языке.

В вашем деликатном ответе (да, о ее деликатности можно написать очень много песен) я увидел то, что вы обычно испускаете – манерное притворство, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытое отвращение к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барышни. Вот тут-то мы с вами Ксения – по разную сторону баррикад!», - объяснил свою позицию в отношении Ксении Собчак Сергей Шнуров.