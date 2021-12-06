Группа «Сплин» потеряла своего музыканта: скончался Олег Эмиров

По некоторым сведениям, причина смерти Олега Эмирова – проблемы с сердцем.

«Сегодня произошло большое горе. Этой ночью не стало нашего дорогого друга Олега Эмирова. Это был человек с большой буквы, музыкант с редким и огромным даром, мудрый друг с высоким уровнем культуры, надежный товарищ», - написали в социальной сети участники группы.

Сегодня утром в социальных сетях появилось печальное известие – на 52-м году жизни умер композитор и аранжировщик Олег Эмиров. Имя этого музыканта было неразрывно связано с такими успешными проектами, как «Колибри», «Сплин» и многие другие.

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