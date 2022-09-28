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Пол Эшуорт назначен на пост спортивного директора Спартака

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Пол Эшуорт назначен на пост спортивного директора Спартака

28.09.2022 12:00 / Спорт / Прочли: 1126 человек

Как и ожидали многие поклонники Спартака, после смены руководства последовали глобальные изменения в команде.

Накануне стало известно, что спортивным директором «красно-белых» стал британец Пол Эшуорт, который уже имеет опыт работы в России. 29 сентября 2022 года Спартак на своем поле примет «Зенит».

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Пол Эшуорт за свою долгую карьеру успел сменить множество профессий в нескольких странах. В 2005 году британец был спортивным директором «Ростова», при этом несколько поединков он провел в качестве главного тренера. 53-летний специалист также работал в Казахстане, Латвии, Англии и Нигерии.

Свое мнение относительно назначения Эшуорта выразил бывший футболист Спартака Никита Баженов. «Не вижу никаких фактов против его назначения. Люди из Спартака наверняка не взяли его кандидатур с потолка, велась аналитическая работа. В таком большом клубе все решения принимаются после длительных обсуждений. Я ничего не могу сказать о его прошлом, пусть работает, уже потом будем оценивать результаты. Лично для меня самым важным являются именно результаты, а кто будет работать, мне все равно», - сказал Баженов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».                          

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