Анна Заворотнюк снова столкнулась с жестокой агрессией в социальных сетях

На странице Анны все чаще и чаще хейтеры стали оставлять сообщения, в которых оскорбляют как саму Анну, так и ее звездную маму, которая больна раком мозга. В ответ на очередное сообщение Анна взорвалась и не выдержала, обратившись ко всем ее критикующим людям:

«Мне мерзко от этих людей!», - заявила 26-летняя Анна Заворотнюк.

Анна старается вести прежний привычный образ жизни, хотя ей дается с большим трудом:

«Раздражают любые комментарии, касаемо болезни моей мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это именно то, что хотела моя мама – чтобы я была счастливой! Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент я поняла, что жизнь идет и она проходит мимо, нужно быть сильной!», - ответила Анна.

Рак головного мозга Анастасии Заворотнюк сильно подкосила ее дочь, она длительный период лечилась от затяжной депрессии.

«Чувствую, что настало время рассказать откровенно и очень искренне о том, что со мной происходит! Чаще всего вы видите мое улыбающееся лицо, я стараюсь транслировать радость и хорошее настроение. На самом деле это не так. В моей душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки.





Я заболела этим еще два года назад, на протяжении года я глушила свой организм сильнодействующими препаратами, но только таким образом сделала хуже своему организму. Последний год я борюсь с болезнью с помощью и под руководством специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя любых удовольствий от жизни. Кроме безысходности больше ничего не увидела за это время. Я будто зверек, загнанный в угол. Состояние мое очень переменчивое, а также настроение. Иногда я могу заставить себя сделать что-то, а бывает так, что даже с кровати встать не могу!», - призналась дочь Анастасии Заворотнюк своим подписчикам еще прошлым летом.