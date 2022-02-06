Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на инцидент с опубликованными фото ее больной раком матери
06.02.2022 17:56 / Интернет / Прочли: 292 человек
Уже почти три года актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется со страшным диагнозом – раком головного мозга. Родственники все это время не дают развернутых интервью, даже вскользь невозможно узнать процедуру и успехи в течении борьбы с этим сложным и коварным недугом. Поклонники всем сердцем верят в скорейшее выздоровление артистки и появления ее на публике.
На днях в Сети интернет распространился снимок автомобиля, в котором предположительно за рулем находился муж артистки – фигурист Петр Чернышев, а рядом за пассажирским креслом сидела его больная супруга. Снимок был с камеры наблюдения службой ГИБДД, поэтому он черно-белый и очень расплывчатый. Водитель был с бородой и чертами лица очень смахивал на знаменитого тренера и хореографа, а женщина откинулась на сидении и дремала, черты которой смахивали Анастасию Заворотнюк.
Пользователи Сети интернет сразу же разглядели в этом снимке звезд шоу-бизнеса, кто-то радовался увидеть и хоть какое-то представление составить для себя о нынешних днях жизни любых звезд, кто-то отправлял слова с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Были среди общего числа мнений и те, которые выразили свое недовольство, написав, что так поступать неэтично и распространять личную жизнь неприемлемо.
«Ну что за люди! Помню, точно так же фото Жанны Фриске распространяли по всей Сети интернет! Пожелаем ей здоровья!»
Многие отметили, какой Петр Чернышев оказался заботливым и терпеливым мужчиной, уже который год он не бросает супругу в беде, вместе борются с недугом, который не оставляет многим никаких перспектив на длительную и качественную жизнь. Это заслуживает похвалы и огромного уважения.
Фанаты решили спросить дочь Анастасии Заворотнюк Анну, что по этому поводу она сама думает. Девушка ответила:
«Не понимаю, как люди не боятся? Ведь мы все под Богом ходим!»
Девушка возмущена циничностью и подлостью тех людей, которые слили данное фото в интернет. К тому же она сама не раз признавалась, что и без того переживает и испытывает сильную депрессию в связи с болезнью мамы.
«Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного?!», - резко ответила Анна на очередной вопрос о здоровье мамы.
Напомним, что родные тщательно скрывают ход лечения и протекание болезни 50-летней Заворотнюк:
«Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные существуют личности. Проявите эмпатию. Посмотрите лучше картины великих художников, может это хоть немного поможет духовному развитию такого человека», - сетовала Анна Заворотнюк.
В 2018 году Анастасии Заворотнюк поставили диагноз глиобластома, в обществе начали поговаривать, что эта болезнь появилась после проведенного ЭКО, чтобы звезда могла зачать и родить свою вторую дочку. Специалисты же отбрасывают такую версию, утверждая, что процедура ЭКО не может повлиять и спровоцировать развитие онкологического заболевания.
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