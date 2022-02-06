Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на инцидент с опубликованными фото ее больной раком матери

На днях в Сети интернет распространился снимок автомобиля, в котором предположительно за рулем находился муж артистки – фигурист Петр Чернышев, а рядом за пассажирским креслом сидела его больная супруга. Снимок был с камеры наблюдения службой ГИБДД, поэтому он черно-белый и очень расплывчатый. Водитель был с бородой и чертами лица очень смахивал на знаменитого тренера и хореографа, а женщина откинулась на сидении и дремала, черты которой смахивали Анастасию Заворотнюк.





Пользователи Сети интернет сразу же разглядели в этом снимке звезд шоу-бизнеса, кто-то радовался увидеть и хоть какое-то представление составить для себя о нынешних днях жизни любых звезд, кто-то отправлял слова с пожеланиями скорейшего выздоровления.





Были среди общего числа мнений и те, которые выразили свое недовольство, написав, что так поступать неэтично и распространять личную жизнь неприемлемо.





«Ну что за люди! Помню, точно так же фото Жанны Фриске распространяли по всей Сети интернет! Пожелаем ей здоровья!»





Многие отметили, какой Петр Чернышев оказался заботливым и терпеливым мужчиной, уже который год он не бросает супругу в беде, вместе борются с недугом, который не оставляет многим никаких перспектив на длительную и качественную жизнь. Это заслуживает похвалы и огромного уважения.

Фанаты решили спросить дочь Анастасии Заворотнюк Анну, что по этому поводу она сама думает. Девушка ответила:





«Не понимаю, как люди не боятся? Ведь мы все под Богом ходим!»

Девушка возмущена циничностью и подлостью тех людей, которые слили данное фото в интернет. К тому же она сама не раз признавалась, что и без того переживает и испытывает сильную депрессию в связи с болезнью мамы.





«Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного?!», - резко ответила Анна на очередной вопрос о здоровье мамы.

Напомним, что родные тщательно скрывают ход лечения и протекание болезни 50-летней Заворотнюк:





«Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные существуют личности. Проявите эмпатию. Посмотрите лучше картины великих художников, может это хоть немного поможет духовному развитию такого человека», - сетовала Анна Заворотнюк.





В 2018 году Анастасии Заворотнюк поставили диагноз глиобластома, в обществе начали поговаривать, что эта болезнь появилась после проведенного ЭКО, чтобы звезда могла зачать и родить свою вторую дочку. Специалисты же отбрасывают такую версию, утверждая, что процедура ЭКО не может повлиять и спровоцировать развитие онкологического заболевания.